Bellucci: «Estoy emocionada por recibir el Premio Donostia»

«Es un honor y estoy emocionada de recibir este galardón de un festival como el de San Sebastián, que respeto muchísimo». Con estas palabras ha agradecido Monica Bellucci en rueda de prensa lo que ha sentido al recibir esta noche el Premio Donostia, el tercero de la 65 edición del Festival de Cine de San Sebastián, que por primera vez se ha entregado en el Velódromo.

Preguntada sobre su trayectoria profesional y sus experiencias como actriz, Bellucci solo ha tenido palabras de agradecimiento para los directores con los que ha trabajado porque gracias a ellos «he viajado por todo el mundo y he conocido culturas diferentes. Mi trabajo me enriquece porque es un experiencia humana», ha valorado.

Aunque ha participado en películas que han tenido un gran éxito, otras, sin embargo, no han tenido la misma repercusión y «no han ido a ninguna parte», pero aún así «han sido grandes experiencias». En esta línea, cuestionada por los periodistas sobre si volvería a rodar las mimas cintas, la actriz no ha dudado y ha tenido clara la respuesta: «Si tuviera que retroceder en el tiempo, haría lo mismo porque a través de todas las experiencias he aprendido muchísimo».

Para la proyección que tendrá lugar esta tarde-noche en el velódromo ha seleccionado dos filmes de 2000: 'Bajo sospecha', de Stephen Hopkins, y 'Maléna', de Giuseppe Tornatore. De esta última ha recordado que el realizador italiano la llamó después de que deseara mentalmente trabajar con él tras ver 'Cinema Paradiso', algo que le ha ocurrido también con las secuelas de 'Matrix' y otras propuestas. «A veces expresas un deseo y luego las cosas llegan», ha dicho la actriz, que, a propósito de 'Malèna' e 'Irreversible', de Gaspar Noé, ha hablado también del componente violento de algunos de los filmes que ha protagonizado. «La dualidad entre la poesía y la violencia siempre ha formado parte de mi carrera. Algún día entenderé por qué he tomado algunas decisiones en mi carrera, de proyectos muy violentos y muy duros. Quizá en otra vida», ha ironizado, tras asegurar que su trabajo es una manera de conocerse «mejor» a sí misma.

Otra constante en su trayectoria es su condición de «sex symbol», sobre lo que le han preguntado y ha tenido que responder «muchas veces. Siempre contesto que la belleza dura cinco minutos. Cuando eres guapa, si no hay nada detrás, nada va a suceder. Tengo casi 53 años y espero que no solo se trate de mi belleza», ha resaltado. Respecto al éxito cosechado por Bellucci y lo que es ser una estrella del cine, la italiana ha sido tajante al reconocer que «solo hay una persona que puede hacerte sentirte como una estrella y es tu madre. Si tu madre te hace sentirte como una estrella, lo serás. De lo contrario, no serás nada aunque te conviertas en una estrella».

Sobre la posibilidad de pasarse al otro lado de la cámara, Bellucci ha reconocido que le «encanta» su trabajo y que todavía le «queda por aprender. Tengo mucho que dar porque sigo teniendo la misma pasión», ha concluído. Aunque de momento no esté entre sus planes, la actriz no descarta «producir o escribir algún día, pero dirigir no».

La protagonista de 'Malena' también ha tenido palabras para valorar cuál es la situación actual del cine y ha dicho que «a través del arte podemos expresar todo el dolor que tenemos dentro. La política puede ser difícil pero el arte representa la libertad». Por último, sobre cuál es su visión sobre la situación de la mujer en la sociedad, Bellucci ha reconocido que «las desigualdades entre hombres y mujeres no solo suceden en el cine, sino en todos los ámbitos. No es algo nuevo y las mujeres estamos bajo presión en todo momento y a veces la sociedad no está hecha para brindarnos el equilibrio necesario».