Los 'Campeones' del asturiano Javier Gutiérrez vencen a Spielberg y se convierten en el mejor estreno español del año 02:37 La película de Javier Fesser protagonizada por personas con discapacidad intelectual arrasa en taquilla con 2 millones de euros OSKAR BELATEGUI Lunes, 9 abril 2018, 23:59

El mejor estreno español de año está protagonizado por un grupo de discapacitados intelectuales que juegan (más bien lo intentan) al baloncesto en un polideportivo de Vallecas. 'Campeones' ha batido al mismísimo Steven Spielberg de 'Ready Player One' y recaudado 1,9 millones de euros el pasado fin de semana. La cinta de Javier Fesser ha conectado con un público que se ríe y emociona con una comedia que rebosa humor y ternura, protagonizada por personas que se interpretan a sí mismas.

'Campeones' se estrenó en 280 salas de la mano de una 'major', Universal, y con Televisión Española entre sus productores. El mérito de su primer puesto en el box office es mayor al no estar producida por Telecinco ni Antena 3, requisito necesario hasta la fecha para convertir en taquillazo un filme español. El asturiano Javier Gutiérrez encarna al segundo entrenador del Estudiantes, caído en desgracia tras ser detenido conduciendo borracho. Su condena será entrenar durante tres meses a un grupo de discapacitados intelectuales.

Fesser realizó un casting a casi 600 personas hasta encontrar a su equipo de basket. Su frescura y naturalidad es el gran aliciente de esta 'feel good movie', que logra que el público salga del cine con una sonrisa de oreja a oreja. El protagonista aprenderá a aplacar su ira y recibirá una lección de vida de unos pupilos desastrosos con la pelota, pero llenos de valores a la hora de afrontar la vida. Su capacidad de sacrificio, sus ganas de diversión y su espíritu auténticamente deportivo irán calando en el amargado entrenador, desarmado por quienes parecían llamados a ser su mayor pesadilla.

«Haber batido a Spielberg me llena de felicidad, sobre todo por toda la gente valiente que confió en el proyecto cuando no eran más que unas páginas, no era fácil verlo», se felicita Javier Fesser, director de 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', ganadora de cinco Goyas y la cuarta película más taquillera de la historia en España. La clave del éxito, reconoce, es la verdad que emana de sus actores no profesionales.

«Son gente positiva, alegre y disfrutona, con gran inteligencia emocional», describe. «No sufren una discapacidad que tengo yo y la gente de mi alrededor, que es el ego. Su carencia absoluta de ego les lleva a no meter la tripa cuando se hacen una foto y a celebrar las canastas ajenas. Y no es postureo por mi parte de 'todos somos buenos'».

Todas las asociaciones que han colaborado con 'Campeones' están «enamoradas» de la película, subraya su director, que se permite ramalazos del humor bestia y políticamente incorrecto marca de la casa. «Quiero, respeto y admiro a estas persona, no sé cómo puedo resultar ofensivo». Javier Gutiérrez es padre de un hijo discapacitado en la vida real, por lo que su implicación en el proyecto ha sido máxima. «Conoce esa mirada compasiva hacia los discapacitados, dolorosa porque proviene de la ignoracia», apunta Fesser.