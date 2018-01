Cecilia Roth: «A mí me violaron en Madrid, fue un periodista» Roth, en una imagen de 2014 en Bilbao. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ «Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro», recuerda la actriz R. C. Miércoles, 31 enero 2018, 06:25

La actriz argentina Cecilia Roth ha denunciado esta semana que durante su estancia en España fue violada. Primero lo reveló en el diario La Nación. «No fue una situación en el trabajo pero sí de acoso. No me había dado cuenta hasta un tiempo después y me dije '¿Si yo quería? No fue una decisión tomada por mí. Es la primera vez que lo cuente y yo diría que fue claramente una violación. Cuando una dice 'no' es 'no'. No hay otra, no es 'hache' de histérica», avanzó el 24 de enero cuando trataba de apoyar públicamente a una compañera que había denunciado una situación de abuso en los últimos días.

Pero fue cuando lo repitió en el programa de radio 'Perros de la calle' una semana después cuando marcó a la sociedad argentina al profundizar en la confesión. «A mí me violaron en Madrid. Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía. Era un periodista español (...)», reveló en la radio argentina la actriz de 'Todo sobre mi madre' y 'Martín Hache'. «Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo 'Vení, charlemos'. Después, fuimos a su casa y 'no' es 'no'. Pero parece que a veces puede ser 'sí, pero si tenés ganas'. Y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente», reconoció la artista que llegó en 1976 a España con su hermano Ariel Rot y con su padre.

Roth, que triunfó en las películas de Pedro Almodóvar, nunca volvió a ver a aquel hombre. «Nunca más en mi vida me volvió a llamar. Él sabía lo que estaba haciendo. Me di cuenta en el momento. Yo no quería. Estaba claro. Me dio tanta angustia que estaba guardado, hasta que lo empecé a contar y ahora lo puedo decir. Seguramente en otro momento no lo comentaba», explicó la actriz de 61 años. La argentina explicó en el programa de radio por qué nunca denunció: «No me acuerdo el nombre. Lo bloqueé totalmente. Era un periodista español pero no me acuerdo ni cómo era la cara de este tipo. Seguramente tenía miedo de que me digan 'lo habrás provocado' o 'si no querías no pasaba'. Ahora me siento con la obligación de contarlo». «Lo empecé a contar en terapia. Ahora me siento con la obligación de contarlo», explicó la actriz.