Un corto de Brooklyn con sabor asturiano La actriz Tovah Feldshuh participa en la pelicula rodada en Brooklyn. La asturiana es productora, guionista y actriz en una historia de segundas oportunidades que reflexiona sobre el dolor de la pérdida La actriz de 'The Walking Dead' Tovah Feldshuh protagoniza el cortometraje de la gijonesa Irene Menéndez M. F. ANTUÑA GIJÓN. Sábado, 6 enero 2018, 00:06

Se llama Irene Menéndez (Gijón, 1990), es actriz y en 2012 comenzó su aventura americana. Inició su andadura de la mano de la compañía Factoría Norte, se trasladó después a Madrid y hace cinco años que llegó a Nueva York para continuar sus estudios de interpretación en el estudio de John Strasberg. Allí conoció a su pareja, Jeff El-Eini, y juntos fundaron Be True Productions LLC, una productora de cine independiente que ya presentó en 2015 el corto 'Marceline Blurr', dirigido por Nadia Mata Portillo, estrenado en la Seminci y que se pudo ver en el FICX. Ahora acaba de finalizar el rodaje de otro corto que cuenta con el concurso de Tovah Feldshuh, una actriz mítica de Broadway y que ha participado en series como 'The Walking Dead'.

'The Art of Saying Goodbye' es el título de una historia sobre segundas oportunidades «que reflexiona sobre el dolor de la perdida de un ser querido del que no hemos podido despedirnos», apunta la actriz, que es también coproductora y se estrena en solitario como guionista. Rodado íntegramente en Brooklyn, está dirigido por la madrileña Erika Sanz. «Para mí era importante rodearme de un equipo de mujeres cineastas para este proyecto. Es una historia contada en su mayoría desde el punto de vista femenino y aunque el protagonista es un hombre, tiene a dos mujeres fuertes formando parte de su vida». Añade que Sanz «es una directora excelente, con un talento natural para contar historias y unos nervios de acero». De la fotografía se ha encargado la norteamericana Greta Zozula: «Tiene un ojo mágico y una elegancia nata para colocar las luces y crear imágenes oníricas y a la vez muy fieles a la historia».

Hay otra mujer imprescindible en la historia. «Hemos tenido la gran suerte de contar con la colaboración y el talento de una actriz maravillosa, Tovah Feldshuh. Es una actriz muy aclamada en Broadway. Tiene a sus espaldas más de cuatro décadas de éxitos teatrales y ha recibido cuatro nominaciones a los Tony Awards. Actualmente, forma parte del reparto de 'The Walking Dead' entre otras muchas series internacionales».

Ella interpreta el papel de Blanche, la abuela de Eli, el rol interpretado por Jeff. Es una mujer judía nacida en Iraq y emigrada en Europa en los años 40. «Después de barajar a varias actrices, Tovah era perfecta para ese papel. Jeff y yo hicimos varias llamadas hasta encontrar el número de su agente, quien muy amablemente nos dio su email. La verdad es que jamás pensábamos que fuera a aceptar trabajar en un proyecto de cine independiente. Dos días mas tarde, su agente nos escribió diciendo que a Tovah le había encantado el guion y que quería conocernos». Dijo sí, y la conexión con el actor protagonista fue total. «Creo que todos hemos aprendido enormemente de ella y estábamos completamente fascinados durante sus secuencias. Es una mujer de un talento increíble y con una personalidad muy fuerte».

El rodaje ha concluido y ahora falta montarlo y ver qué pasa. «Es muy difícil prever el futuro de un cortometraje. Por muy genial que el guion parezca sobre el papel o lo maravillosos que están los actores, nunca sabes muy bien qué carrera tendrá». Ellos van a echar el resto para que llegue lejos: «Creemos mucho en este proyecto y esperamos que conecte con el público de la forma que nos gustaría», apunta la actriz y guionista, que estaría feliz de verlo proyectado en el próximo Festival de Cine de Gijón .

De momento inmersa en el proceso de posproducción, Irene sigue buscándose la vida en la Gran Manzana: «He pasado por miles de trabajos diferentes y experiencias difíciles antes de poder llegar este punto. Nueva York es una ciudad dura, pero es verdad que también es una ciudad de infinitas oportunidades para quien las quiere ver. Creo que me queda aún muchísimo que aprender».

Además, ya tienen proyectos en cartera en la productora: «Ahora mismo, Jeff y yo estamos trabajando en la pre-producción de una serie documental para un canal internacional de noticias y a la vez en el desarrollo y adaptación de nuestro primer cortometraje, 'Marceline Blurr', al largometraje.