Los triunfadores de los premios Bafta 2018 REUTERS Guillermo del Toro obtiene el premio al mejor director por 'La forma del agua' | 'Tres anuncios en las afueras', del inglés Martin McDonagh, se erige como la gran triunfadora de la noche COLPISA/AFP Madrid Lunes, 19 febrero 2018, 08:09

'Tres anuncios en las afueras', del inglés Martin McDonagh, se ha erigido este domingo como la triunfadora de la 71 edición de los premios Bafta del cine británico al ganar cinco galardones: mejor película, película británica, actriz, actor secundario y guion original.

El actor británico Gary Oldman ha obtenido el Bafta de mejor actor por su interpretación de Winston Churchill en 'Darkest Hour' (Las horas más oscuras) y Frances McDormand el de mejor actriz por su actuación en 'Tres anuncios en las afueras'.

Ya coronado en los Golden Globes de la prensa extranjera en Hollywood, Gary Oldman se ha impuesto ante Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Jamie Bell y Timothée Chalamet.

La actriz estadounidense Frances McDormand ha obtenido el Bafta de mejor actriz por su papel 'Tres anuncios en las afueras'. Se impuso a Annette Bening, Margot Robbie, Sally Hawkins y Saoirse Ronan.

El galardón para mejor película ha sido para 'Tres anuncios en las afueras', del director británico Martin McDonagh. Este drama ácido, historia de una madre que pide justicia tras la muerte de su hija, ganó a 'Call me by your name' de Luca Guadagnino, 'Las horas más oscuras', de Joe Wright, 'La forma del agua' de Guillermo del Toro, que partía como favorita, y 'Dunkerque' de Christopher Nolan.

El premio a mejor director ha sido para Guillermo del Toro por 'La forma del agua'. Como mejor actriz secundaria ha sido elegida Allison Janney por 'Moi, Tonya' y como mejor actor secundario ha sido escogido Sam Rockwell por 'Tres anuncios en las afueras'.

El premio a estrella emergente se lo ha llevado Daniel Kaluuya por 'Get Out', el de mejor guión original para 'Tres anuncios en las afueras' y el de mejor guión adaptado para 'Call me by your name', de Luca Guadagnino, adaptado de la novela del mismo nombre de James Ivory

El premio para mejor documental ha sido para 'I am not Your Negro', de Raoul Peck y el de la mejor película de animación para 'Coco', de Lee Unkrich.

El galardón a la mejor película británica se lo ha llevado 'Tres anuncios en las afueras', de Martin McDonagh y el de mejor película de lengua extranjera para 'Señorita', de Park Chan-wook.

El premio a la mejor música original lo ha obtenido 'La forma del agua', de Guillermo Del Toro, con música de Alexandre Desplat

La ceremonia de la Academia Británica de las Artes Televisivas y Cinematográficas (Bafta, por sus siglas en inglés) se hacelebrado en el Royal Albert Hall de Londres. La alfombra roja se ha convertido en un foro de reivindicación con el negro que domina los trajes de las actrices y con la presencia de activistas que denuncian el acosos sexual.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

- Mejor película:

'Tres anuncios en las afueras'.

- Mejor director:

Guillermo del Toro ('La forma del agua').

- Mejor actor:

Gary Oldman ('El instante más oscuro').

- Mejor actriz:

Frances McDormand ('Tres anuncios en las afueras').

- Mejor actor secundario:

Sam Rockwell ('Tres anuncios en las afueras').

- Mejor actriz secundaria:

Allison Janney ('Yo, Tonya').

- Mejor interprete revelación:

Daniel Kaluuya ('Déjame salir').

- Mejor guion original:

Martin McDonagh, por 'Tres anuncios en las afueras'.

- Mejor guion adaptado:

James Ivory, por 'Llámame por tu nombre'.

- Mejor película británica:

'Tres anuncios en las afueras'.

- Mejor película de habla no inglesa:

'La doncella' (Corea del Sur).

- Mejor documental:

'I Am Not Your Negro'.

- Mejor película de animación:

'Coco'.

- Mejor corto británico:

'Cowboy Dave'.

- Mejor corto de animación:

'Poles Apart'.

- Mejor director, guionista o productor británico novel:

Rungano Nyoni, por 'I Am Not A Witch'.

- Música original:

Alexandre Desplat, por 'La forma del agua'.

- Sonido:

Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por 'Dunkerque'.

- Fotografía:

Roger Deakins, por 'Blade Runner 2049'.

- Diseño de vestuario:

Mark Bridges, por 'El hilo invisible'.

- Efectos visuales:

Gerd Nefzer y John Nelson, por 'Blade Runner 2049'.

- Maquillaje y peluquería:

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji, por 'El instante más oscuro'.

- Montaje:

Jonathan Amos y Paul Machliss, por 'Baby Driver'.

- Diseño de producción:

Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau, por 'La forma del agua'.

- Bafta honorario: Ridley Scott.

- Bafta a la mayor contribución al cine británico: The National Film and Television School (NFTS).