'Hacerse mayor y otros problemas', una reflexión sobre la toma de decisiones Clara Martínez-Lázaro presentó la película en el pasado Festival de Málaga DANIEL ROLDÁN Madrid Jueves, 26 abril 2018, 01:13

La diferencia entre la vida que uno escoge y lo que esperan de uno los demás es el eje central de 'Hacerse mayor y otros problemas', la película que Clara Martínez-Lázaro presentó en el pasado Festival de Málaga y que pudo levantar gracias al 'crowdfunding'. «A nosotros nos vino muy bien la ley de mecenazgo (pequeñas aportaciones de mucha gente) para poder sacar el proyecto», explica la directora. Llamó a las puertas de las televisiones y le dijeron que no querían apostar por esta película de dos amigas, Emma y Lola (Silvia Alonso y Bárbara Goenaga), que llevan dos vidas dispares: mientras la primera huye de las responsabilidades, la segunda está felizmente casada y quiere aumentar la familia.

«La película plantea ese escenario social en el que debes tomar las riendas de tu vida y hay que tener hijos. ¿Y qué pasa si no lo sigues? ¿Eres un bicho raro? No, es otra opción de vida», explica Martínez-Lázaro, quien subraya que en la cinta no se juzga «a nadie», sino que se plantean «en tono de comedia» distintas situaciones. «Si te quieres casar, qué tipo de trabajo tienes o la maternidad», enumera.

«Esto lo cambia todo, cambia el entorno en el que vives o las cosas de las que hablas. Tienes que buscar temas de conversación diferentes. Es difícil encontrar tu lugar», señala Silvia Alonso sobre la relación con amigos con hijos. Ella empatizó con su personaje nada más leer el guión. «Lo entendí perfectamente. Hablaba de muchas cosas por debajo, de esta crisis de edad que empezaba a comprender. Me atrajo desde el primer momento», indica.

Por su parte, la directora de 'Hacerse mayor y otros problemas', que se estrena mañana, destaca que el reparto -completado por Vito Sanz, Francesco Carril y María Esteve- se metió en la piel de los personajes «con una facilidad asombrosa». «Ha ayudado mucho que tengan la misma edad y que sean situaciones que conocen de primera mano con estos temas que provocan cierta angustia. Nosotros hemos usado la intuición para hacer la película», explica la realizadora, hija del director Emilio Martínez-Lázaro, que ejerce de productor en este trabajo que «muchas mujeres van a entender porque lo están viviendo, han pasado por ello o van a pasar».