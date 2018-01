Nicole Kidman, irreconocible Nicole Kidman, irreconocible en su nuevo look. / 'Daily Mail' En unas imágenes filtradas por algunos medios se ve a la actriz en la que no luce su conocida melena rubia y presenta un rostro totalmente diferente E. C. Viernes, 19 enero 2018, 19:26

Nicole Kidman, triunfadora de los Globos de Oro gracias a su papel en la serie 'Big Little Lies' después de un año donde ya fue el máximo reclamo del Festival de Cannes, centra nuevamente los focos de la prensa por motivos profesionales. Concretamente, por un estrambótico cambio de look que medios como el 'Daily mail' han filtrado. La actriz aparece con una chaqueta de cuero desgastada, unos pantalones de campana roídos, unos zapatos más propios de una obra que de una modelo y una mochila al hombre. Pero lo más llamativo es la cara: no se parece al rostro que estamos habituados y su rubio ha desaparecido por tinte moreno.

La explicación está en su nuevo papel. La actriz interpretará a la detective Erin Bell, del departamento de Policía de Los Ángeles, en el filme 'Destroyer', un filme de acción donde tendrá que llevar a cabo una misión encubierta. La intérprete se ha puesto a las órdenes de la directora Karyn Kusama, y comparte reparto con Sebastian Stan, Tatiana Maslany y Toby Kebbell.

El cambio de look de Nicole Kidman ya es uno de los más radicales que hemos visto en el cine. Recientemente vimos a un Gary Oldman irreconocible como Churchill en «El instante más oscuro». Pero hay más: desde Mario Casas a Antonio de la Torre o Adam Driver, Matthew McConaughey o Christian Bale son algunos de los intérpretes (casi) irreconocibles en algunos de sus papeles.

MÁS INFORMACIÓN EN ABC.es.