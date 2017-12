«Sueño con traer a Gijón a Steven Spielberg y Clint Eastwood»

Alejandro Díaz Castaño (Bimenes, 1979) tiene tos. La anda arrastrando desde el FICX. «Cuando empecé el 'festi' estaba casi para meterme en cama. Pero, al final, lo que haces es tirar para adelante y no hacer caso a las señales del cuerpo y, cuando acabó, me dio el bajón», explica. Con todo y el resfriado, acaba de cuajar con éxito su primera edición, que preparó a uña de caballo, y ya ha empezado a ver pelis para la próxima.

-Hubo marejada con el jurado a propósito de la cinta ganadora.

-Los jurados nunca sabes por dónde te van a salir. A nosotros nos gusta que haya debate y sí que es verdad que la película era de las más difíciles, pero también está bien que se premie a estas cintas que nos dan una proyección internacional.

-¿Hubo intercambio de cromos, como dijeron algunos?

-El intercambio de cromos es llegar a un acuerdo sobre una película. Pasa siempre en todos los festivales.

-¿Las cifras le legitiman?

-No nos hemos sentido cuestionados, pero era una edición difícil. Sobre todo, por el cambio de salas. Nos asustaba bastante. Aunque teníamos confianza de que se pudiese compensar con la gente de La Calzada.

-¿Sigue teniendo entre sus objetivos recuperar los Cines Centro?

-Lo que sí es seguro es que el año que viene tendremos una sede más en el centro que es la antigua Escuela de Comercio, que creo que va a ser una muy buena sede. Y lo que tenemos claro es que, más allá de la situación de incertidumbre de los Cines Centro, que todavía no está resuelta, sí que nos gustaría seguir proyectando en los Yelmo, porque creo que esa zona de la ciudad ha demostrado que también tiene un público.

-Han logrado cuadrar el presupuesto. ¿Aspira a incrementarlo?

-Nos encantaría tener más presupuesto, claro, pero también vamos a seguir trabajando para que crezca la financiación privada. Queremos equilibrarlas. Aunque el de ahora ya nos permite tener un buen tamaño.

-¿A quién le gustaría traer a Gijón?

-Desde Steven Spielbelg y Clint Eastwood a muchísimos otros. A Spielberg me gustaría traerlo porque, aunque no está en la línea del festival, sería genial. O a Clint Eastwood, que es increíble a dónde ha llegado como cineasta teniendo una imagen tan popular como actor. Lo que pasa es que no sé si nos lo podríamos permitir. Quizá tendríamos que hacer un festival cada cinco años, porque no viajan en aviones de línea regular y se mueven con un séquito, pero siempre sueñas con tener lo mejor.

-Quería recuperar la normalidad con Carballo y Cienfuegos. ¿Y?

-De Cienfuegos no tuve noticias, pero, al terminar un festival, muchas veces lo que menos apetece es meterse en otro. Aunque sí que hay una normalidad. La relación que tenemos es cordial. Y con Nacho, también. Se agradece que haya acudido a las proyecciones y que haya apoyado la nueva etapa del festival de Gijón y Asturias.