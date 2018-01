Tres actrices acusan a James Franco de varios casos de acoso sexual

El flamante ganador del Globo de Oro al Mejor Actor de Comedia, James Franco, ha sido acusado de acoso por tres actrices a través de las redes sociales. Las denuncias se produjeron horas después de la gala, antesala de los Oscar de Hollywood. Las acusadoras se cuestionaron sobre la presencia del intérprete en un evento que se convirtió en un alegato contra los abusos sexuales en la meca del cine.

La primera en cargar contra el actor y director fue Ally Sheedy al afirmar en Twitter: «James Franco acaba de ganar. Por favor, nunca me preguntes por qué dejé el negocio del cine / televisión». La artista aseguraba que era hipócrita que el actor, de 39 años, usara en su traje negro el pin 'Time's Up' para denunciar los abusos sexuales. Sheedy borró todos los mensajes de las redes sociales al poco de publicarlos.

Por su parte, su colega Violet Paley también se refirió en Twitter al galardonado. «Bonito #TIMESUP pin James Franco. ¿Recuerdas la vez que en tu automóvil me empujaste la cabeza hacia el pene y esa otra vez que le dijiste a mi amiga que fuera a tu hotel cuando tenía 17 años? ¿Después de que ya te pillaron haciéndolo con otra chica distinta de 17 años?», escribió.

El pin contra los abusos sexuales también sirvió de excusa para que la actriz Sarah Tither-Kaplan, a través de la misma red social, le preguntase a James Franco: «Ahora que tienes un Globo de Oro, ¿por qué no das papeles que no requieren desnudos en tus próximas películas a las docenas de mujeres que han hecho desnudos completos y escenas de sexo en tus películas 'indie' y proyectos de arte?». «¿Recuerdas hace unas semanas cuando me dijiste que los desnudos totales que tenía que hacer en dos de tus películas por 100 dólares al día no eran explotación porque yo firmé un contrato para hacerlo?», añade Tither-Kaplan en otro tuit.