Clap Your Hands Say Yeah dará un concierto en octubre en la sala Albéniz de Gijón El líder de CYHSY. / E. C. E. C. GIJÓN. Domingo, 13 mayo 2018, 01:14

Clap Your Hands Say Yeah(CYHSY) es una banda estadounidense indie, originaria de Brooklyn y Filadelfia. Son conocidos por conseguir su fama a través de internet sin utilizar ninguna compañía discográfica y encontró resonancia mundial por la asistencia a sus conciertos de conocidos personajes del rock, como David Bowie o David Byrne. Ounsworth (líder de la banda) y sus chicos estarán en Gijón de la mano de la productora Mestizo para presentar el sábado 13 de octubre 'The Tourist', su quinto disco. Las entradas ya están a la venta por 15 euros. Por otro lado, el viernes 30 de noviembre los londinenses Wire actúan por primera vez en Asturias, mientras que el miércoles 5 de diciembre Chuck Prophet & The East River Truckers con Charlie Sexton (guitarrista de Bob Dylan) interpretando el álbum 'Some Girls' de The Rolling Stones.