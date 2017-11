Queen, cuarenta años de campeones del mundo Arriba, valla publicitaria de 'News of the world' instalada en 1977 en Los Ángeles. Sobre esas líneas, Mercury y May, en un concierto de ese año. / E. C. La banda celebra los cuatro decenios del álbum 'News of the world' con una edición de gran formato J. J. MEDINA Sábado, 25 noviembre 2017, 06:06

Afinales de los años setenta Queen eran aún un grupo 'a defender'. En 1975 habían triunfado por todo lo alto con 'A night at the opera' y su 'Bohemian rhapsody', pero la crítica británica se cebaba con ellos: denostaba su desconcertante eclecticismo -a veces heavy, a veces pop comercial, a veces música cabaretera...-, su presunto mal gusto, su pomposidad y su absoluta falta de modestia: baste con decir que se autoproclamaban 'los campeones del mundo'.

En España ocurría algo parecido. Salvando las distancias, porque por aquel entonces Queen aún estaban muy lejos del fenómeno superventas en que se convertirían en nuestro país en los ochenta. En los círculos rockeros españoles 'bien informados', si te gustaba Queen a menudo debías enfrentarte a la hilaridad de quienes se partían de risa cuando llegaba el fragmento operístico de la 'Rapsodia bohemia'.

En ese contexto veía la luz, en octubre de 1977, el sexto álbum del grupo, 'News of the world', que cumple, pues, 40 años, y que tiene la particularidad de incluir las que quizás sean las dos piezas más famosas de Freddie Mercury y los suyos, exceptuando, claro, la ya citada 'Bohemian rhapsody'. Y es que desde su lanzamiento como disco sencillo (aquellos pequeños artefactos a 45 rpm) de doble cara A, 'We will rock you' y 'We are the champions' no han parado de sonar en cualquier estadio deportivo del planeta que se precie, especialmente la segunda, a la hora de que el campeón de turno celebre su victoria. En la final de la Champions League es el himno oficioso año tras año, por mucho que los organizadores se apliquen en machacarnos con la sintonía oficial. Así que con motivo del 40 aniversario del disco en cuestión, y fieles a su cita navideña con sus millones de fans, lo que queda de Queen (Brian May y Roger Taylor, que John Deacon hace muchos años que escapó de los focos y se limita a recoger 'royalties') se despachan con una de esas lujosas cajas que hacen las delicias de apasionados de su música con espíritu hipercompletista. Entre los que me incluyo.

Se trata de la primera vez que una de estas ediciones de la banda en gran formato se dedica a un álbum de estudio (las dos anteriores se centraban en las grabaciones en directo en los teatros londinenses Rainbow y Hammersmith Odeon). Se incluye un vinilo sin remasterizar, esto es, con el sonido original, la última remasterización en CD, del año 2011, y tres grandes novedades: un CD con el álbum completo, pero en el que la totalidad de las canciones son versiones alternativas, ensayos de estudio, maquetas... Todo inédito y una auténtica delicia por lo que supone de ver la evolución de cada tema. Además, otro compacto de, principalmente, interpretaciones en vivo (algunas de la BBC), de diferentes años, de las canciones del disco. Finalmente, un documental en DVD de en torno a una hora, con imágenes inéditas de la grabación en el estudio, entrevistas, extractos de la gira por Estados Unidos del invierno de 1977 y declaraciones de los miembros del grupo, de la época y de la actualidad.

Por supuesto, no podían faltar unas buenas dosis de 'memorabilia' (posters, un facsímil de un dossier de prensa...) ni un lujoso libro con fotos a todo color.

'News of the world' fue un álbum importante en la carrera de Queen no solo por el éxito de 'The champions' y 'Rock you'. Representó un cambio de rumbo hacia una mayor simplicidad, motivado en buena parte por la irrupción del punk. De hecho coincidieron en el estudio con unos Sex Pistols que se afababan en su 'Never mind the bollocks' y es celebre el tenso cruce de palabras entre Mercury y Sid Vicious.

Mientras la crítica aludida anteriormente impulsaba sin reservas a los nuevos bolcheviques al asalto del Palacio de Invierno del rock, Queen avanzaba con este álbum en su conquista del mercado estadounidense y seguía asentando las bases de su reinado en la siguiente década.

Hoy en día el punk es, mayormente, cosa del pasado, y Queen, 26 años después del fallecimiento de Freddie Mercury (precisamente ayer se cumplía el aniversario), sigue vendiendo millones de discos. Casi nadie se acuerda ya de que en su día fueron un grupo 'a defender'.