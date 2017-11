Destino fatal Los protagonistas de un mal llamado crimen pasional ocurrido en el barrio de El Postigo, en Oviedo, en 1898, tuvieron, o no, destinos muy dispares tras aquel dramático suceso Domingo, 26 noviembre 2017, 02:17

Se cobijaban ya todos los vecinos bajo las gruesas mantas que impone el otoño de finales de noviembre, a salvo del frío de la noche en el Postigo Bajo. No sabían que estaban a punto de despertarse por el grito de una mujer acuchillada. Fue desgarrador, chirriante, agudo; el grito de alguien que, sin esperarlo, se encuentra con que ya transita hacia el otro mundo antes de tiempo. En el caso de Adela Rodríguez, sobremanera. Diecisiete años no es edad para morir, pero el caso es que allí estaba, el cuerpo tendido en el suelo y la sangre a su alrededor, cubriendo el piso sobre el que se había caído desplomada después de recibir cinco puñaladas en el pecho.

La oyeron primero los vecinos y, casi de inmediato, la descubrieron en semejante trance los serenos que hacían guardia en el barrio ovetense cuando todo ocurrió, a eso de las once de la noche del treinta de noviembre de 1898. Fue casi milagroso, cuando los serenos decidieron levantar el cuerpo de Adela, que esta se lanzara a hablar y a señalar el lugar por el que acababa de marcharse su agresor y, hasta no hacía tanto, novio. Alfredo I., un ebanista gijonés, menor de edad, como ella, no se había tomado bien tiempo atrás que su «refresco» le plantease su marcha a Oviedo. No tanto por las ancestrales rivalidades entre pueblos como porque un viaje de Gijón a la capital, en aquellos años, era un viaje importante.

Y claro, implicaba que Adela, que hasta entonces había malvivido como modistilla en la villa de Jovellanos, tenía que quedarse allí a vivir. En Oviedo le habían ofrecido un puesto mejor pagado: llevar las riendas del cuidado de una casa de gente bien, una labor que agradaría a la modista más que la aguja y el hilo. Pero no. Alfredo no lo consentiría. Si el reportero de 'El Carbayón' que redactó la noticia a los pocos días -y que fue transcrita, por cierto, por EL COMERCIO en su edición del 30 de noviembre- decía que la pareja había roto antes de partir Adela a la capital, es que alguien debió chivarle al ebanista dónde vivía. Porque allí, a la pequeña casa del Postigo donde Adela vivía con otra sirvienta, es a donde la fue a esperar el día en que se decidió a matarla.

«Cuando su novia entraba con otra amiga en la casa que habitaban», leemos en la transcripción de EL COMERCIO de ese día, «se abalanzó sobre ella, infiriéndole en la espalda cinco heridas con una pequeña navaja». Date: no iba a ser tan raro que Adela no se hubiera muerto. El arma del crimen, demasiado modesta para matar a nadie por más que se apuntase hacia el corazón (y, sobre todo, si la víctima llevaba una gruesa capa de tela sobre el torso para protegerse del frío, como era el caso), también fue la que empleó el asesino frustrado para intentar quitarse la vida en el momento en el que vio a Adela caer desplomada sobre el suelo de El Postigo. «Sin duda creyó que las lesiones eran mortales», dice el reportero.

No lo eran. Como tampoco lo fueron las que Alfredo I. se infligió sobre su propio pecho -¡menudo valor!- con la navaja. Si a Adela no la había matado con cinco puñaladitas, él tampoco consiguió quitarse de en medio con siete. «Por fortuna», escribe el periodista sobre las heridas, «interesaron solo la piel». Se supone que con bastante sorna por su parte, quien escribe se refería a Alfredo como «el romántico galán» cuya muerte pronto fue inventada por el rumor popular. Nada más lejos de la realidad, claro: a finales de noviembre, mientras Adela se recuperaba de sus heridas en el Hospital, él hacía noche en un jergón separado del de ella, pero bastante próximo. Detenido en el centro sanitario hasta que mejorase lo suficiente como para ingresar en prisión, el matador frustrado, sin embargo, no llegó a pagar por su crimen.

No por medio de la muerte, pero no pagó. «Epílogo del 'crimen pasional' del pasado domingo», titula el suelto EL COMERCIO del tres de diciembre, entrecomillando la expresión de «crimen pasional» y dejando claro, con ello, que ya por aquel entonces se ponía en entredicho semejante calificación en estos crímenes en los que lo que lleva a la muerte pueden ser muchas razones, pero jamás la pasión. En fin. La cuestión es que Alfredo I. se escapó del hospital en el mismo momento en que su compañero de habitación, un señor de Sama, se ausentó de la misma yendo en pijama.

La oportunidad

Era su oportunidad. Plegada sobre la cama del enfermo recién ingresado, una ropa de su talla aproximada que le permitiría salir del centro sin ser identificado. Leemos: «se fugó en la mañana de anteayer llevando puesta la ropa de un vecino de Sama» y, de paso, también los siete duros que guardaba el de la Cuenca en el pantalón.

No se supo más, o no lo contaron. Con idéntico nombre y apellido, por lo demás lo suficientemente comunes como para que no podamos afirmar con seguridad que se trate de la misma persona, formó parte de los bajos fondos gijoneses de principios del siglo que estaba por entrar cuando trató de matar a Adela, la bella modista que le había dado plantón. Asimismo, coincidente en nombre, en apellido y en edad, otra Adela Rodríguez gijonesa hubo de velar, en febrero de 1910, el cuerpo de su madre, asesinada por un mal marido que aseguraba haber actuado en un rapto de desesperación. ¿Tropezó dos veces con la misma piedra, o con una muy similar a la anterior, la modistilla de El Postigo? ¿Acabó mal el asesino frustrado que, antes de serlo, estudiara para ebanista? Quién lo sabe: leer entre líneas supone, también, escoger entre una u otra historia.