Empieza la cuenta atrás para los Premios Princesa Viernes, 22 septiembre 2017, 07:37

Con un vídeo en el que muestran cómo se hizo la fotografía del equipo para la memoria anual, Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, abría «la cuenta atrás» para la entrega de los Premios, que tendrá lugar el 20 de octubre y que afrontan «ilusionados, motivados y dedicados al cumplimiento de los objetivos de la Fundación». Los galardonados de este año son: William Kentridge, Les Luthiers, Hispanic Society of America, All Blacks, Karen Armstrong, Adam Zagajewski, Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Barry C. Barish y la Colaboración Científica LIGO.