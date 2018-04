El festival Metrópoli contará con David Gibbons, autor del cómic 'Watchmen'

La Comic Con del Festival Metrópoli, que se celebra del 29 de junio al 8 de julio, sigue sumando nombres ilustres a su plantilla de invitados. El dibujante británico David Gibbons, que participó en la creación de uno de los cómics más reputados de la historia del género, 'Watchmen', es uno de ellos. Con más de 40 años de trayectoria profesional a sus espaldas, Gibbons ha dibujado en series como 'Kingsman', 'Batman', 'Superman', 'Doctor Who', 'Dan Dare' y 'La linterna verde'.

A pesar de su intensa carrera profesional, la fama mundial no le llegó hasta el año 1986, cuando firmó junto a Alan Moore 'Watchmen', un trabajo que le valió un premio Hugo. A partir de entonces han seguido llegando reconocimientos como varios premios Haxtur, en Asturias. No es el de Gibbons el único nombre ilustre que se suma a la lista de la Comic Com de Metrópoli. El neoyorquino Graham Nolan, uno de los autores de 'Batman' en la década de los noventa del siglo pasado, también estará en Gijón para participar en charlas y encuentros con seguidores. El creador del personaje de Bane en la saga de 'Batman' fue galardonado en 2014 con el premio Inkpot por su contribución a la industria del cómic.

El también neoyorquino Joe Jusko también acudirá a Gijón. El estilo realista define a este autor, responsable de multitud de publicaciones de Marvel y uno de los principales artistas de 'The savage sword of Conan' así como de los principales personajes de 'Pantera negra', 'Hulk' y 'The punisher'.

Para el dibujante mexicano Jorge Molina la de este verano será su primera visita a España. Este autor ha formado parte de series como 'A-force', 'Vengadores: la iniciativa' y 'Star Wars'.

La lista de nuevas incorporaciones la completa Rick Leonardi, autor que lleva en Marvel desde los años 80 trabajando en títulos como 'The amazing Spider-Man', 'Thor' y 'Daredevil'. Todos estos nombres se suman a otros ya sabidos como Moderna de Pueblo, Bob McLeod, Gabriel Hernández Walta e Iban Coello.