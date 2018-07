El rap gijonés triunfa en la batalla de Metrópoli

El cineasta estadounidense George Lucas, creador de la saga 'Star Wars', estaría orgulloso si recorriese las intalaciones de Metrópoli donde Darth Vaders, Yodas y princesas Leias inundaban el festival en busca de su estand favorito. Pero también estaría satisfecho Frank Darabont, creador de la icónica serie de muertos vivientes, 'The Walking Dead', que fue protagonista de la jornada de ayer en la Cómic Con con su particular 'Noche Zombie'. Los amantes del rap tuvieron su momento de gloria con la Batalla de Gallos en el escenario principal del recinto, donde a lo largo de hora y media el hip hop y el rap se coronaron como la banda sonora del festival, dando por ganador tras una reñida pugna al filo de las once de la noche al gijonés Botta. Y con su camiseta del Sporting por bandera. El concierto de Miss Kitting se retrasó a la medianoche.

Además, los aficionados de 'Juego de Tronos' contaron con la presencia del actor Ian Whyte, que interpreta al gigante Wun Wun en la serie revelación del momento. No todos los días se puede encontrar a una persona de casi dos metros veinte centímetros de estatura y que esté inmersa en el mundo cinematográfico con grandes clásicos como 'Dragon Ball Evolution' o la exitosa serie de HBO, 'Juego de Tronos'. Ese es Ian Whyter, actor galés cuya vida profesional comenzó en baloncesto, pero cambió su rumbo por el mundo dramático. «Jugué al baloncesto desde los nueve años, pero cambié mi carrera deportiva para ser actor. Me surgió la oportunidad, buscaba algo diferente y aunque el deporte es mi pasión, eso siempre va a estar ahí», afirmaba Whyter desde el mirador de Metrópoli, desde donde se observaba multitud de gente paseando por el recinto. El galés también interpretó a Madamme Olympe Maxime en 'Harry Potter', un personaje que le trae muy buenos recuerdos. «Me tuvieron que dar clases sobre modales femeninos, pero sin duda, lo más difícil era aprender a andar en tacones. Tuve que practicar mucho, pero fue muy divertido y todo un reto para mí. Ha sido una experiencia increíble».

Los sables de luz con su haz de energía llegaron de la mano de tres actores que han participado en diferentes entregas en una de las sagas más populares de la historia del cine, 'Star Wars'. David M. Santana ha pasado a la historia como el primer actor español que ha rodado en la 'Guerra de las Galaxias' a uno de los stormtroopers. «Soy fan de la saga desde que tengo uso de razón. Con dos años me regalaron mi primera figura de la 'Guerra de las Galaxias' y antes que leer y escribir, aprendí a poner el VHS con la primera película». Junto a Santana, estaba Harley Durst, que interpretó a Moloch en 'Han Solo: una historia de Star Wars'. «La saga ha revolucionado mi vida profesional, pero también mi vida personal. Lo ha hecho de forma progresiva, pero el resultado ha sido increíble. Formar parte del universo 'Star Wars' es todo un privilegio». Finalmente, el estadounidense Paul Kasey dio vida a Raduss en la saga, pero también es muy conocido por interpretar a Ood Sigma en 'Doctor Who'. «No podría decantarme por uno u otro personaje. Para mí son muy especiales los dos. Cada uno tiene su magia y sus peculiaridades y eso es lo mejor de mi profesión».

Por si todo esto fuese poco, el penúltimo día del festival contó con la presencia de una invasión zombi cual capítulo de alguna de las ocho temporadas de la serie estadounidense 'The Walking Dead'. Numerosos asistentes se disfrazaron y se caracterizaron para traer a Gijón el mundo de los muertos.

El 'merchandising' de las diferentes series y películas, los talleres a niños, las firmas de cómics a Gibbons, Jorge Molina o Rick Leonardi también tuvieron su hueco en el penúltimo suspiro de esta edición de la Cómic Con. Nuevas conferencias, charlas y actividades, como el desfile 'Star Wars' (13 horas) se podrán disfrutar hasta el final del día de hoy, con la posibilidad de que Frodo Bolsón, protagonista de la saga 'El señor de los anillos' case por cinco euros a alguna pareja en su carpa situada a la entrada de la nave principal. Una auténtica boda friki.