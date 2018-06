Fin de fiesta para 'Carne de gallina' Algunos de los intérpretes que dieron vida a la obra de forma magistral, anoche, sobre las tablas del Jovellanos. / FOTOS: DANIEL MORA Un Teatro Jovellanos hasta la bandera acogió el final de la gira de la obra teatralEsta comedia negra asturiana suma ochenta representaciones por toda España y anoche volvió a demostrar el perfecto engranaje entre los actores en escena DIEGO MEDRANO GIJÓN. Domingo, 3 junio 2018, 00:50

El final de fiesta para 'Carne de gallina', representada ayer en un Teatro Jovellanos hasta la bandera y cargo de Territorio Violeta S. L., Teatro del Cuervo y La Estampa Teatro, tuvo todos los elementos de la espita y su comienzo: mundo asturiano exportado fuera del territorio, ironía y retranca; algo todavía mucho más complejo: la supervivencia dentro del humor donde la miseria colorea de negro las cuencas mineras asturianas, en las que se vive o malvive de las pensiones de los jubilados y ningún cielo se ve abierto. Lo que empezó como asunto localista (Javier Maqua, director y guionista; Maxi Rodríguez, guion) lleva ochenta representaciones por España y su condición de premiada en los galardones de escena más cotizados (finalista del Max, ganador del Oh!) no pasa desapercibida. «Una comedia negra como el carbón», según reza el subtítulo, pero en la que no brilla ese automatismo de la risa por la risa, cuanto esa poesía de lo mínimo donde la herida social de una familia minera que vive de un jubilado es casi parodia y emblema de los tiempos que corren: la tragedia cotidiana es gran tragedia por eso, repetirse todos los días sin poder escapar del laberinto.

La película (Javier Maqua) fue un éxito, la obra teatral orgía perpetua de carcajadas y aplausos (siete actores que conocen bien el paño del costumbrismo asturiano, la pincelada astuta, el humor invasivo que puede herir si no estás preparado: Sandra Cordero, Sergio Gayol, Rosa Merás, Concha Rodríguez, Carmela Romero, Roberto Carlos Suárez y Mario Alberto Álvarez). La anécdota es desventura pero también heroísmo, lo local no existe porque lo trágico puede ocurrir en cualquier lugar del planeta, el humor negro es mucho más blanco mirado de cerca o en su contexto.

Llama la atención el perfecto engranaje de los actores, interrumpidos por constantes aplausos: nada resulta prefabricado, la improvisación es un personaje más, ese «meca» que parecen decir todo el tiempo indica cómo en la lucha por la supervivencia no quedan más reglas que hacerlas tú mismo. Todos las escenas tienen un aire clásico donde se puede rebuscar: el cuadro inicial de la boda recuerda a Fellini, lo pintoresco o costumbrista es puro Berlanga y la espera demorada de los personajes, que llegue el lunes para cobrar la pensión del jubilado, podría estar entre Beckett y Kafka. No bajan la guardia un instante y se nota el esfuerzo actoral por poner cierto espejo crítico frente a los espectadores.

Calurosa ovación final

Dicho de otro modo: no se juzga, se muestra. Mucho valor, absoluta entrega, para contar la presente trama sin llegar a la pena absoluta o la ira contenida: el personaje de Carmina pretende esconder el cadáver de su marido fallecido, no dar parte de defunción hasta pasados dos días, para así poder cobrar la paga extra que él tenía pendiente, así que lo oculta en un barrio humilde sin apartar las elucubraciones con tal de conseguir su propósito.

Final de fiesta de altura para una obra asturiana -con su castillete y su gallinero presidiendo las escenografía, las luces rojas del prostíbulo frente a las blancas del reloj marcando las horas que pasan-, específicamente asturiana fuera de adaptaciones dialectales ajenas al territorio, cuya empatía con el público provoca arrebatos de aplausos, silbidos, complicidad limpia y pirotecnia. Puro Siglo de Oro: el ingenio salva y cauteriza las peores heridas. Una gran ovación final de varios minutos puso el broche.