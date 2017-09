«Foo Fighters no son mejores que nosotros» Los Supersuckers, con Eddie Spaghetti en el centro. / E. C. La banda ofrece esta noche en la Sala Acapulco un concierto en el que sonarán temas de sus primeros discos y también de los más recientesEddie Spaghetti Líder de Supersuckers JORGE ALONSO GIJÓN. Domingo, 17 septiembre 2017, 09:10

Decir que Supersuckers son una rara avis en peligro de extinción es una perogrullada necesaria, desde aquellos noventa en los que ellos, ajenos a la franela y las botas militares, se destaparon con unos discos desacomplejados, contundentes, trabajados e irresistibles, hasta sus últimas veleidades con el country forajido, los de Eddie Spaghetti son unos imprescindible del rock'n'roll bien aliñado. Esta noche, a las 21 horas, actúan en la Sala Acapulco de Gijón.

-Tengo un amigo que decidió montar una banda tras escuchar 'The Sacrilicious Sounds of the Supersuckers'. ¿Esto no debe sonarle a nuevo, no?

-Pues no, y sienta realmente bien saberlo, pero igualmente lo siento por él, porque le espera largo y feo camino, aunque me alegra que seamos una influencia en ese sentido no va a tener una vida muy honrada ni fácil.

-En su último álbum, 'Holding The Bag', mezclan la potencia habitual con sonidos arenosos de aire country. ¿Va por ahí el concierto o más por el lado clásico?

-La verdad es que iremos más por el lado roquero, mezclando cosas de nuestros primeros discos y de los que hemos ido grabando últimamente, pero esencialmente vamos con un repertorio muy muy de rock'n'roll.

-Como le comentaba, en este último disco, Supersuckers juegan con otros aires. ¿Llega un momento en que uno se planta y dice 'ya está, no me quedan acordes que tocar ni cosas que decir, qué hago ahora'?

-La verdad es que he sido muy afortunado en ese sentido. Siempre me lo he pasado bien y las canciones han seguido llegando, estamos trabajando en temas nuevos ahora mismo, porque como prácticamente no nos vemos si no es cuando estamos de gira, aprovechamos para ir probando cosas en las pruebas de sonido, en las habitaciones del hotel, un poco cuando podemos, y como te digo, ahora mismo ya estamos preparando nuevo material. Tratamos de que funcione del mejor modo posible.

-Verá, le he hecho esta misma pregunta a bandas como The Flamin' Groovies o Dictators. ¿Siente que no se ha hecho justicia con su grupo? ¿Echa de menos el gran dinero asociado al éxito o un mayor reconocimiento?

-Sí, no creo que los Supersuckers hayamos tenido todo el reconocimiento que merecemos, somos tan buenos como cualquiera de las bandas de rock que llenan estadios. ¿Son Foo Fighters mejores que Supersuckers? No. ¿Lo son U2? No, definitivamente no, ni de coña (Risas). Creo que somos tan buenos como todas esas bandas y merecemos más popularidad, pero por otro lado no perdemos demasiado tiempo pensando en eso, no lleva a ningún lado y preferimos disfrutar como hacemos de nuestro propio camino, está claro que lo que hacemos no es para todo el mundo, es una música propicia para quienes realmente están metidos en el rock'n'roll, que son quienes vienen a nuestros conciertos y quienes se acercan por curiosidad y pueden acabar enganchados o no.

-Con el tiempo que pasan en la carretera supongo que irán escuchando discos. ¿Alguna recomendación?

-La verdad es que sí, siempre vamos escuchando música y sobre todo buscando discos nuevos, y ahora mismo el que me está volando la cabeza es el último de Rancid, no les había hecho mucho caso desde sus primeros discos, pero este último es una maravilla, es increíble.