La galaxia se va con Metrópoli

Metrópoli cierra sus puertas, y lo hace batiendo su récord de asistencia en la que era su quinta edición. A lo largo de estos diez días, comunicaron ayer desde el festival, han pasado por el recinto más de 340.000 personas, para conocer en persona a grandes iconos del mundo cultural como son el historietista Joe Jusko, el ilustrador Dave Gibbons, la 'cosplayer' Yaya Han y asisitir a conciertos de músicos emblemáticos de nuestro país como Rosendo o Loquillo.

La icónica banda sonora que compuso en su día John Williams para 'Star Wars' daba el pistoletazo de salida al esperado desfile de la saga que revolucionó el mundo del cine. A lo largo de unos veinte minutos, unas trescientas personas de diferentes asociaciones lograban que cada uno de los miles de asistentes, niños y mayores, se sumergiese en el universo galáctico. Ante los ojos del público se pasearon todos los personajes de las películas de la 'Guerra de las Galaxias':Luke Skywalker, R2-D2, la princesa Leia, Han Solo, Darth Vader... pero sin duda, el personaje más presente fue el icónico 'stormtrooper', representado por una legión de personas que pusieron el broche final al desfile, que a su vez ponía la ginda al pastel de esta edición de la Cómic Con y de Metrópoli. «Soy fan de Star Wars desde pequeña y ver condensada toda la saga en unos pocos minutos es una pasada», declaraba una de las asistentes al desfile disfrazada de princesa Leia con sus moños en el pelo tan característicos.

La Orden 66 Asturias ha sido una de las asociaciones que ha formado parte de dicho desfile. Delio Tolivia, presidente de la misma, declaraba que la caracterización de los personajes lleva su tiempo para que todo esté perfecto. «Hemos estado desde las once de la mañana vistiéndonos y ordenándonos por personajes para salir y que estuviese todo perfecto», detalla. Tolivia también ha recalcado que la organización es muy importante, y que aunque no disfrutó del festival como le gustaría, este año ha habido mucho público. «Somos muchas organizaciones de diferentes partes de España y la organización es clave. Aunque nunca he visto nada de Metrópoli más allá del estand y del desfile, este año ha habido mucha gente y ¡demasiado calor!», explicaba el presidente de Orden 66.

Asimismo, en esta edición, además de los participantes de las diferentes asociaciones en el desfile, en el pabellón principal de la Cómic Con se encontraba David M. Santana, el primer español que formó parte del rodaje de la saga y que interpreta a un 'Stormtrooper'. Aunque la clausura de la Cómic Con ya estaba formalizada después de la marcha galáctica, por la tarde aún quedaban actividades dirigidas a todos los públicos para que se llevasen un buen sabor de boca de esta quinta edición de Metrópoli.

La réplica del trono de 'Juego deTronos' podría pasar a la historia como el rincón de la Cómic Con más fotografiado, junto a un Hulk y un Spiderman tamaño humano. Además, David Martínez Álvarez, más conocido como Rayden, ofreció una de las últimas conferencias-taller en el Pabellón del Principado de Asturias. El poeta aprovechó para hablar de sus orígenes, su trayectoria profesional y ofrecer algunas claves que utiliza en sus poemas. El colofón musical llegó de la mano de la banda vasca Atom Rhumba, y de Jairo Perera Viedma, más conocido como Muchachito.

Diez días en los que los verdaderos protagonistas han sido los fieles fans de esas series, películas, cómics, libros y música. Un encuentro único en Asturias que tendrá que esperar hasta el año que vienes para volver a abrir sus puertas. Larga vida a Metrópoli.