La gaviota bretona vuelve a su casa asturiana

Gwendan salió al escenario del Niemeyer pasadas ya las nueve de la noche. El avilesino dedicó uno de los temas al desaparecido Aurelio Argel antes de que Youenne Le Berre y sus músicos salieran a escena Gwendal, la mítica banda de música celta, actuó en el Niemeyer junto al gaitero Rubén Alba AVILÉS. Lunes, 28 mayo 2018

Gwendal (gaviota en bretón) voló a comienzos de los ochenta hasta Asturias trayéndonos en sus alas nada menos que la música celta. No es una exageración afirmar que si hubo un folk astur fue gracias a esos vuelos, en los que la banda fundada por Youenne Le Berre y Jean Marie Renard en 1972 se dejaba caer por aquí o por Galicia (también allí marcaron), incluso meseta adentro. En pocos países como España tuvieron una acogida más hospitalaria y no es casual que los dos discos en directo del grupo los hayan grabado a este lado de los Pirineos: el primero en Madrid ('En concert', 1981) y el último en el País Vasco ('Live in Getxo', 2016).

Buena parte del repertorio que ayer desgranaron los bretones en el Niemeyer de Avilés-que no se llenó para la ocasión y se quedó en medio aforo- estaba en esa actuación grabada en el Festival de Jazz de Getxo y en la que les acompañaron músicos como Anxo Lorenzo, Xabier Aburruzaga o el asturiano Rubén Alba. El gaitero avilesino (doble Macallan) y su potente grupo a los que arropó en uno de los temas la Banda Villa de Mieres volvía anoche a unirse a la mítica banda compartiendo cartel con ellos y algo más: una similar sensibilidad por reinterpretar la música tradicional desde patrones actuales. El álbum de debut de Alba que ayer presentaba, 'Despertar', es una muestra de esa vuelta de tuerca a lo popular. Tuvo el detalle Alba de dedicarle un tema al desaparecido Aurelio Argel poco antes del descanso y de que, pasadas las nueve de la noche, saliera a escena Gwendal.

Abrieron a ritmo de 'an dro', el popular aire de baile de Bretaña con Le Berre a la bombarda y, tras saludar, el veterano líder recordó que aunque habían tocado muchas veces en Asturias era su primera visita a Avilés: «Y es un placer hacerlo en este sitio tan bonito». Luego con el músico a la flauta atacaron con 'Stone Eire', un tema genuinamente gwendaliano de su último disco. Las improvisaciones jazzísticas de las siguientes propuestas arrancaron los aplausos del público más de una vez. «Somos un grupo muy antiguo» dijo el líder al presentar una composición de los 80, 'Glaz noz', que sonó antes de que Rubén Alba volviera a escena para acompañar a los bretones.

Desde sus inicios, el grupo de Youenne Le Berre buscó conexiones entre la tradición bretona y otros sonidos que la airearan. Irlanda fue su fuente más cercana; el resto lo bebieron en el pop, el rock y sobremanera el jazz. Toda la historia de la banda (incluidos sus bandazos, valga el chiste) ha girado en torno a este juego de equilibrios y mezclas. Ahora, Le Berre -el único superviviente de todas las formaciones de Gwendal- y sus músicos han vuelto desde 'Live in Getxo' a sus orígenes en lo tradicional, sin renunciar al formato de banda pop-jazz. Su concierto en el Niemeyer los mostró en ese momento actual que seguramente sus más fieles seguidores agradecen. El encanto de su música está en esos temas donde la magia y la sencillez de la tradición brillan, como lo hicieron ayer, con nueva luz. En nuevo vuelo.