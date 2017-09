Gijón, entre las 20 ciudades elegidas por Fito & Fitipaldis Fito & Fitipaldis, durante uno de sus conciertos. / E. C. La banda de rock lleva dos décadas sobre los escenarios y para celebrarlo, el próximo año, recorrerá el país con nueva gira y 'Fitografías' ANA SOLÍS GIJÓN. Sábado, 30 septiembre 2017, 04:15

'20 años, 20 ciudades', este es el nombre de la gira que Fito & Fitipaldis están preparando para el próximo año. Dará comienzo el 10 de marzo en el Palacio de Deportes de Santander y continuará durante casi cuatro meses por otras 19 ciudades. Sí, únicamente 20 serán las localidades en las que se podrá disfrutar de la banda de rock. «Queremos que sean 20 ciudades por eso del 20 aniversario y no va a haber más lugares, eso lo tenemos claro», aseguró el mánager de Fito, Xabier Arretxe, quien no obstante no descartó la posibilidad de repetir en alguna ciudad en función de la demanda. Los nombres de las ciudades que albergarán este espectáculo son: Zaragoza (21 de abril), Valencia (5 de mayo), Valladolid (18 de mayo), Iruña-Pamplona (19 de mayo), Málaga (26 de mayo), Madrid (2 de junio), Murcia (8 de junio) y Sevilla (23 de junio), además de Bilbao, Barcelona y Gijón aún sin fecha cerrada. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 17 de octubre.

Además de las canciones más emblemáticas del grupo -también de las de Platero y tú- sonarán éxitos más recientos. Fito & Fitipaldes estarán acompañados por Muchachito, cuya presencia se está haciendo habitual, así como de otros artistas dependiendo del lugar en el que actúen. También llevarán 'Fitografías', una caja especial con varios cds, dvds y un libro recordando los mejores momentos de la banda.