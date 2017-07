«Se inaugura la XXXI Semana Negra» PALOMA UCHA Ángel de la Calle, director de contenidos del festival dio las gracias en el acto de clausura a «quienes año a año nos hacen mejorar» P. PARACUELLOS Lunes, 17 julio 2017, 05:55

Las velas del trigésimo cumpleaños de la Semana Negra se apagaron, pero los visitantes pudieron disfrutar antes de un último paseo entre los puestos de libros, de la variada comida y de la adrenalina de las atracciones que durante diez días han ocupado el antiguo astillero de Naval Gijón. Bañados primero por el sol, que volvió a Asturias provocando que el público se repartiera entre la playa y el festival; y después por la luna.

Una despedida con sabor dulce porque poco antes, Ángel de la Calle, director de contenidos de la Semana Negra, anunció, optimista, en el acto de clausura de esta, que el festival volverá a celebrarse el año que viene: «Queda inaugurada a partir de mañana –por hoy– la XXXI Semana Negra» y agradeció a los grupos municipales su apoyo. «Sin vosotros no habría sido posible y lo entendisteis desde el principio, gracias», dijo dirigiéndose a los concejales presentes: Marina Pineda, del grupo municipal PSOE; Mario del Fueyo, de Xixón Sí Puede; Aurelio Martín y Ana Castaño, de IU; y José Carlos Fernández de Ciudadanos. «Del mismo modo quiero darle las gracias a quienes, año tras año, nos dan caña –añadió De la Calle– pues nos ayudan a mejorar y a darnos cuenta de nuestros errores». También tuvo palabras de agradecimiento para su equipo de confianza y bromeó: «Yo no tengo mucho talento, pero se me da bien escoger a gente que sí lo tiene».

Hizo una mención especial al homenaje al poeta Ángel González realizado en Oviedo el día anterior. Lo calificó de «muy emotivo», no solo por el acto en sí, también porque «son los de Gijón los que se mueven a Oviedo» a reconocer la obra del artista creador de las ‘Veladas poéticas’ de la Semana Negra. De la Calle no terminó su discurso sin recordar a los escritores galardonados este año en los premios del festival: David Llorente, José María Espinar, Miguel Barrero, Javier Azpeitia y Sofía Rhei.

Al lado de Ángel de la Calle, codo con codo, José Luis Paraja, director del comité organizador, quien no le dio especial relevancia al 30 aniversario ya que, para él, «lo importante este año es haberla celebrado». Definió el festival como «un ser vivo que tiene un órgano específico para cada función». En este caso, Paraja reconoció como los pilares que lo hacen posible al Ayuntamiento de Gijón, los autores y los ciudadanos; en general, al factor humano «capaz de levantar y llenar con actividad una auténtica ‘miniciudad’» en los antiguos astilleros de la ciudad. Aun así reconoció el valor del colectivo de feriantes, «muestra clarísima de las fiestas de nuestros pueblos» que, en conjunto, convierten la Semana Negra en una «gran romería humana con una inyección de cultura».