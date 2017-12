India Martínez o el secreto de la transparencia India Martínez, sobre el escenario del Teatro Campoamor de Oviedo. / FOTOS: DANIEL MORA La cantante que ha contado sus 'Trece verdades' al mundo, presentó su último disco en el Campoamor, 'Te cuento un secreto' ALBERTO PIQUERO OVIEDO. Domingo, 24 diciembre 2017, 00:46

Pertenece India Martínez a ese territorio de la seducción que sin corresponder a ningún género los abarca todos. Su estilo no es flamenco ni pop, sino una mezcla racial. Y ayer demostró en el Teatro Campoamor que así es y que la música no requiere instancias administrativas, que basta con el sensible dibujo de unas estrofas puestas en una voz privilegiada para encontrar las esencias de la comunicación artística.

Se trataba de la presentación de su último disco, 'Te cuento un secreto', y regaló armonías diversas cruzando ecos de la 'world music', flamenco transido de costuras posmodernas y cenefas eclécticas. Sonó auténtica, sincera, íntima y desplegada. Esas paradojas que ha resuelto desde que le perdió el miedo al miedo tras su tercer disco, 'Trece verdades'. Juegan a su favor unas condiciones vocales en las que conjugó el desgarro, las notas en las que se rompe el cristal y la gravedad ronca de un paladar donde las modulaciones se hacen sosiego. Difícil de explicar, hay que dejarse mecer por esas líneas que acarició en la garganta, abrazando la delicadeza y elevándose a las cimas de la intensidad.

«Es la primera vez que estoy en este escenario y me siento como cuando hace unos meses me tiré por primera vez en paracaídas, llena de emoción, adrenalina y sensación de libertad», confesó al público en el arranque de un concierto en el que ofreció un extenso repertorio de su última producción, 'Te cuento un secreto', intercalado por piezas de entregas anteriores, las que han ido ganando adeptos en sus orillas y multiplicando melómanos incondicionales, ya fuera en 'Dual', 'Despertar' o la ya mencionada 'Trece verdades'. Fueron 'La última vez', 'Ángel' y la que da título al último álbum, 'Te cuento un secreto', las tres primeras canciones que sonaron en el Campoamor, que también la escuchó tocar la guitarra en la cuarta, 'Corazón hambriento'. Ya entonces se oyó entre el público algún piropo: «¡Qué arte, hija!». Particularmente 'jonda', soberbia, en 'Vencer al amor' y 'Solo tu', flanqueada por cajón y guitarra española y jaleada por olés del respetable, y arrolladora y tierna en 'Me olvidé respirar'. Sonó hasta un villancico muy singular, 'Los caminos se hicieron'.

Cabe decir que el último velo que este sábado reveló India Martínez, cordobesa criada en la almeriense Roquetas de Mar y artista sin fronteras, es que el secreto diáfano que alberga es el de la transparencia.

Se lo reconoció un público entregado que prácticamente colmó el aforo del Campoamor. Su camino de la suerte, donde los perros no ladran, es un puro jardín. Y nada es por casualidad. Una maravilla.