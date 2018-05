Javier Fernández dice que la cooficialidad no puede aprobarse «de tapadillo» y que los asturianos decidirán El presidente del Principado ha rechazado el argumento de que se han avivado las reivindicaciones por culpa de la no profundización en la ley EUROPA PRESS Viernes, 4 mayo 2018, 14:43

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Javier Fernández, se ha referido este viernes, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias y a preguntas de Ciudadanos, que la cooficialidad de la lengua asturiana no es una cuestión que pueda aprobarse «de tapadillo». En ese sentido, ha explicado que no valdría que el Gobierno asturiano, del PSOE, impulsase hoy esa cooficialidad cuando no figuraba en su programa electoral.

Teniendo en cuenta el cambio de opinión que se ha producido en el PSOE asturiano, que bajo la dirección del actual secretario general, Adrián Barbón, aprobó una resolución recientemente en la que sí apuesta por la cooficialidad, Javier Fernández ha dicho que serán los asturianos los que decidan sobre este asunto en las próximas elecciones autonómicas, cuando los partidos planteen este asunto en sus respectivos programas.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, había dicho previamente que la falta de acuerdo en el PSOE y la no profundización del Gobierno en el desarrollo de la ley de uso y promoción del bable/asturiano había fomentado precisamente que haya grupos que, con «oportunismo», insistan ahora en que hay que aprobar ya la cooficialidad.

García ha indicado que la citada norma ya ofrece un margen importante para los partidarios del uso de la lengua asturiana, que incluso contempla que se valore en los concursos públicos o su uso en la administración, sin el coste que supondría la cooficialidad.

Fernández ha rechazado el argumento de que se han avivado las reivindicaciones de la cooficialidad por culpa de la no profundización en la ley. El dirigente socialista ha explicado que se trata de una reivindicación de determinados colectivos desde hace mucho tiempo.

«Yo creo que la cuestión clave es qué quieren hacer los hombres y mujeres de Asturias con su lengua; que siga así o que sea cooficial; y eso lo decidirán en las próximas elecciones», ha insistido Fernández, que ha explicado que esta es una cuestión que tiene «trascendencia para la sociedad asturiana». El presidente asturiano ya se ha referido en otras ocasiones en la Junta a su posición personal en esta materia, contraria a la cooficialidad.