Jennifer Lopez fue presionada para mostrar el pecho en una de sus primeras películas Jennifer López, en una escena de la película 'Una vida por delante'. «Recuerdo cómo latía mi corazón en el pecho y pensaba '¿Qué hice? ¡Ese hombre me ha contratado!'», reconoce sobre el momento en que se negó AGENCIAS Los Ángeles (Estados Unidos) Jueves, 15 marzo 2018, 22:47

La actriz, productora y cantante Jennifer Lopez ha añadido una experiencia más sobre el abuso sexual en Hollywood. «No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. Pero, ¿que si un director me había dicho que me quitara mi camiseta y enseñara mis tetas? Sí. ¿Pero lo hice? No, no lo hice», explicó en una entrevista concedida a Harper's Bazaar sobre una de sus primeros rodajes.

Lopez, que ahora tiene 48 años, insiste en que fue un mal trago. «Cuando lo dije en voz alta estaba aterrorizada. Recuerdo cómo latía mi corazón en el pecho y pensaba '¿Qué hice? ¡Ese hombre me ha contratado!' Era una de mis primeras películas, pero en mi mente sabía que ese comportamiento no era el correcto», explicó sin identificar al director de la cinta. «Podría haber hecho una cosa u otra, pero creo que al fin y al cabo la chica del Bronx que llevo dentro dijo: 'No, no voy a hacer eso'», finalizó.