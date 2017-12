Leiva arremete contra el programa de Cárdenas por «cometer un crimen» al editar una canción suya El espacio que el presentador dirige en la radio, «Levántate y Cárdenas», aceleró el tema «La llamada» y la decisión no gustó nada al cantante ELCOMERCIO.ES Miércoles, 27 diciembre 2017, 20:14

La polémica ha vuelto, una vez más, a rodear al presentador Javier Cárdenas. El conductor de «Hora punta» en Televisión Española y de «Levántate y Cárdenas», el programa «despertador» de Europa FM, ha vuelto a saltar a la palestra por un tema controvertido.

En esta ocasión, lo ha hecho después de que el cantante José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, recriminase a «Levántate y Cárdenas», a través de su Facebook personal, el haber versionado y acelerado su canción «La llamada» en su programa del pasado miércoles 20 de diciembre. La canción comparte nombre con el filme español dirigido por Javier Calvo y Javier Ambrossi, «Los Javis», al que Leiva puso la banda sonora.

«Imagino que desconocen la cantidad de tiempo y energía que dedicamos los músicos a la velocidad de una canción. Entre otras muchas cosas, el carácter de un texto está estrechamente ligado a la velocidad de una pieza», publicó Leiva. «¿Se imaginan dándole un poquito de color a un cuadro de un pintor porque combina mejor con las paredes de un museo? ¿O pintarle un bigotillo a un retrato porque queda cojonudo? Es exactamente lo mismo», apostilló el cantante.

«Un jodido pitufo de ácido»

Aunque ahí no quedó la cosa. «Si la canción, con su velocidad original, no cuadra con la línea musical del programa o con el gusto personal del programador, les sugiero que no la pongan, pero no hagan su propia versión y cometan este crimen», añadió el que fuera vocalista de «Pereza».

Pese a ello, Leiva afirmó estar «seguro» de la ausencia de «mala intención» por parte de Cárdenas y su equipo y agradeció que le hicieran «un hueco en su espacio», aunque reprobó totalmente la manera de proceder del formato con respecto a su canción. «Supongan que todo el mundo escucha su programa a una velocidad delirante, como si hablara un jodido pitufo de ácido», comentó, antes de rubricar que quizá la versión que «Levántate y Cárdenas» hizo de «La llamada» fuese mejor para el espacio «o para algún oyente», pero no para él. «Déjenme elegir a mí cómo la quiero mostrar», sentenció.

