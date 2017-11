«La lengua común vertebra la nación, pero es compatible con las cooficiales» Director del Instituto Cervantes. Juan Manuel Bonet, en la sede madrileña de la institución. / IÑAKI MARTÍNEZ Juan Manuel Bonet lamenta que haya quien prefiera perder el español, «un idioma de comunicación internacional» IGNACIO DEL VALLE Sábado, 25 noviembre 2017, 15:16

El director del Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet (París, 1953) es escritor y crítico de arte y literatura y ha sido comisario de numerosas exposiciones. Al frente del Cervantes desde el 27 de enero, ha dirigido su sede de París entre 2012 y 2017 y el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), además del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Este miércoles estará en Gijón, en la Colegiata de San Juan Bautista, de la mano del Ateneo Jovellanos y el Aula de Cultura de EL COMERCIO para hablar sobre la institución que dirige y sus planes de futuro.

-Dice usted que perfeccionar la máquina es su objetivo, pero a pesar del incremento del presupuesto del Cervantes, el 4,5%, con 120 millones, las comparativas con el British Council -1.168 millones-, el Goethe Institute -310 millones- o la Alianza Francesa todavía son tristes. Incluso el Instituto Camoens de Portugal tiene más presupuesto. ¿Cómo nos enfrentamos a ellos? Aportaciones del estado, autofinanciación, patrocinio....

-La autofinanciación (de en torno al 48 %) es un dato indicativo de que el español tiene un valor económico, y de que nuestra actividad tiene un cierto grado de rentabilidad. Precisamente por esa capacidad de generar recursos, nos sentimos con fuerza para pedir un cierto incremento de la aportación del Estado. En lo peor de la crisis no se podía pensar en ello, pero hoy empieza a tener sentido, sobre todo cuando se me ha pedido explícitamente un reforzamiento de nuestra actividad cultural. La cultura cuesta dinero, quiero decir, si queremos hacer actividades culturales de primerísimo nivel, hay que tener más presupuesto.

-Creo recordar que fue Miterrand quien dijo una vez que si tuviera quinientos millones de francófonos, conquistarían el mundo. Nosotros ya tenemos esos hablantes, y en 2050 seremos 755 millones. La pregunta es: ¿cómo no conquistarlo?

-Justo esta semana hemos conocido un informe del British Council que les subraya a los británicos que el idioma que deben aprender prioritariamente es el español, porque es el segundo idioma más importante del mundo, después del inglés. 'Abc' me pidió una columna de opinión al respecto, y la titulé 'De acuerdo'. Felizmente hay una moda del español, de lo español, y de lo hispánico, una moda que afecta lo mismo a la literatura o al cine, que a la gastronomía o a, valga la redundancia, la moda.

-Hay una cacofonía entre el ministerio de Exteriores y Cultura, y su cámara de resonancia es el Cervantes. ¿Cuáles son las cortapisas administrativas que tiene el Cervantes?, ¿cómo se puede mejorar, con una ley de autonomía como en el Prado o la Biblioteca Nacional para blindarla respecto a los cambios políticos?

-No somos caja de resonancia, somos plataforma visible internacionalmente. Sería buena una ley como esa que evoca, pero he de decirle que por suerte todos los partidos han gestionado el Cervantes, que es una cuestión de Estado, suprapartidariamente. Y añadiré que nuestro encaje en Exteriores es felizmente compatible con nuestra estrecha vinculación también al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En definitiva: que no escucho cacofonía alguna.

-Veintiún millones de alumnos estudian español en el mundo, es la segunda lengua por detrás del inglés. El papel del Cervantes como academia de idiomas es importante también, aunque en algunos casos oculte su labor de evangelización cultural.

-Cuando nos dicen que sólo somos una academia de idiomas, nos molesta. Pero digámoslo en positivo: somos la mejor academia de idiomas para quien desea aprender el español. Pero esa evangelización a la que se refiere, ese lado 'misiones pedagógicas' es muy relevante también. Cada vez más.

-87 centros en 44 países, y dos sedes centrales, Madrid y Alcalá de Henares. Se piensan abrir tres centros más en Zurich, Dakar y Seúl. ¿Cuál es el futuro de la expansión?

-Estamos, como toda la administración, padeciendo el tiempo ralentizado que provoca la inestabilidad política. Primero fue la época con gobierno prorrogado. Ahora es la época de ese mismo gobierno, pero con los presupuestos sin aprobar debido a la crisis catalana. Se irán abriendo esos centros, primero Dakar, luego Zurich, más tarde Seúl. Pero no puedo anunciar todavía un calendario concreto.

-Hablemos de Estados Unidos. Hay tres centros en Nueva York, Albuquerque y Chicago, un observatorio en Harvard, y se piensa en Washington y una expansión 'go west, boy': California. ¿Cómo casa la expresión 'iberoamericanizar el Instituto Cervantes' con el conflicto norte-sur, Trump, la transformación del mapa identitario estadounidense..?

-Washington sería deseable pero no está sobre la mesa, y tampoco lo está California. Mi nombramiento coincidió con el conflicto de la administración Trump con su vecino del Sur. Manifesté nuestra inquietud, algo que ya había hecho mi predecesor, y algo que hicieron también el director de la RAE o el ministro de Asuntos Exteriores. Dicho esto, nosotros estamos más presentes que nunca en los Estados Unidos, potenciamos nuestro Observatorio de Harvard, creemos en la fuerza del hispanismo norteamericano, constatamos el éxito de nuestras actividades de difusión allá de las culturas española e iberoamericana, y en definitiva creemos que no tiene sentido restringir ese gran país al 'only english'.

-La inevitable crisis catalana pone sobre la mesa el papel integrador de la cultura para vertebrar un relato que mantenga la nación unida. Creo que el Cervantes también mantiene un apoyo a la oficialidad de las lenguas y los legados autonómicos allá donde se encuentre un centro.

-La lengua común es efectivamente la vertebradora de la nación, pero ello es perfectamente compatible con la existencia de tres idiomas cooficiales, por cuya difusión internacional debemos velar; allá donde existe demanda, impartimos clases en esos tres idiomas. Multitud de escritores dan testimonio de bilingüismo, algo que los nacionalistas fundamentalistas negarán, contra toda evidencia. Respecto de la lengua y la cultura común, es increíble que algunos prefieran perdérselas: se pierden el idioma de comunicación internacional que las autoridades británicas les recomiendan aprender a sus ciudadanos, y se pierden los tesoros culturales que con él han creado tantos grandes creadores.

-Usted es un defensor de la interconexión y la transversalidad de todas las artes, mezclar el cine de Buñuel con la poesía del 27 y la vanguardia pictórica de la época. ¿Qué tiene que ver el flequillo de los espectros del 'Orpheo' de Cocteau con los 'Cantos' de Ezra Pound?

-La época que usted evoca es la época dorada del diálogo entre las artes. Hay una parte de las vanguardias que es demasiado epocal, sobre todo por el lado de los manifiestos, pero ese espíritu de totalidad que inspira 'Parade' (Satie + Picasso + Cocteau) sigue de plena actualidad. Me encanta el primer Pound, que hunde sus raíces en el simbolismo, y me encantan, a trozos, el caos de sus 'Cantos'. Me encanta un pintor-escritor como Giorgio de Chirico, como le encanta al Pelayo Ortega que convierte la Plaza Mayor de Gijón en una 'Piazza d'Italia'. Me encanta la capacidad de ser poeta pintando, pero también escribiendo, de Filippo de Pisis. El tiempo que va del simbolismo a las vanguardias (aquí: al ultraísmo) es el tiempo de mi predilección.

-Obsesionado con las rarezas y rupturas en el arte, ha escrito monografías sobre una gran variedad de artistas avant-garde, entre ellos Pelayo Ortega, un pintor y grabador de Mieres...

-Acabo de citar a Pelayo Ortega, a propósito de la devoción compartida por la metafísica, importante también para otros creadores asturianos, y pienso en Miguel Galano o en Melquiades Álvarez. Todos ellos son pintores que tienen algo de simbolistas, como lo tienen muchos de mis poetas actuales predilectos, por ejemplo Andrés Trapiello, José Carlos Llop, Enrique Andrés Ruiz, Juan Marqués...

-'Via Labirinto' es la recopilación de su obra poética. Como padre, hay un secreto que nadie confiesa: que siempre hay un poema preferido, aunque los quiera a todos igual. ¿Cuál sería?

-'Espera en Wilanow': ahí sigo, treinta y tres años después.

-¿Sigue usted recorriendo a horas tempranas los mercadillos de libros de las ciudades que visita en busca de primeras ediciones?

-Cuando me tocó pronunciar el pregón de la Feria del Libro Antiguo de Madrid, lo titulé 'Una enfermedad incurable'. Añadiría que felizmente. Por supuesto que sigo, sí, con esa costumbre a la que alude. El Rastro dominical de Madrid, a las ocho. Y lugares equivalentes de todo el mundo. Durante los casi cinco años que he pasado en París, al frente de su Cervantes, el mercado de las pulgas de la Porte de Vanves y el cercano Marché Brancion, enteramente dedicado al libro, constituían un recreo apetecido, tras semanas de intensísimo trabajo.

-Estos días que visita Asturias, ¿cómo cree que puede ayudar el Instituto Cervantes a la globalización de ese monumento nacional que es el cachopo?

-De la gastronomía asturiana me quedo sobre todo con la fabada, con les fabes con almejes, con los oricios, con algunos quesos, con el arroz con leche, y por supuesto con la sidra... El auge del cachopo es algo más reciente, es un plato que me gusta pero me sorprende que hoy se hable de él más que de la fabada, para la que reservaría ese calificativo mayor que usted emplea. En cualquier caso, bienvenidos ambos, la fabada y el cachopo: la gastronomía también es cultura, y el Cervantes está cada vez más pendiente de ese universo, y no sólo en su dimensión española, sino en su dimensión iberoamericana.