Isabel Bono, premio de Novela Café Gijón con 'Una casa de Bleturge'

La poeta malagueña Isabel Bono ha obtenido hoy el premio de Novela Café Gijón 2016 por su obra 'Una casa de Bleturge', una narración que muestra una tragedia familiar y de la que el jurado ha destaco no solo la "indudable calidad literaria", sino también el carácter "sumamente original y exigente" que posee.

Así lo ha puesto de manifiesto los miembros del jurado, que ha fallado hoy en el Café Gijón este prestigioso galardón, y que ha estado presidido por Rosa Regás y formado por Antonio Colinas, Marcos Giralt Torrente, José María Guelbenzu y Mercedes Monmany.

El jurado del premio, dotado con 20.000 euros, también ha destacado de esta obra, que es la primera novela de Isabel Bono, que la autora "ha sabido elegir el tono de cada uno de los personajes de esta tragedia familiar expresando los sentimientos que les unen y les separan".

"Cada una de las voces es creíble. Cada una de las situaciones que viven, cada una de las manías que los dominan y cada uno de los miedos que padecen son del todo verosímiles. La disección, a veces cortante, es tan perfecta que resulta tierna, cruel y realmente emocionante", señala en el acta el jurado que ha elegido la novela por unanimidad.

"Una casa en Bleturge" cuenta la vida de un matrimonio con hijos. Un hijo que ya no está y una hija que parece que estorba. Y el hijo, que murió prematuramente, es el eje sobre el cual gira una familia que se gasta. La hija se siente culpable y su padre se lo recuerda con cada gesto. La culpabilidad, el odio soterrado, el dolor no se gastan. Este matrimonio a punto de entrar en los sesenta, sin crisis aparente, carga cada uno por su lado con una soledad inmensa. Cada cual la resuelve como bien sabe.

'Una casa en Bleturge' es la primera novela de Isabel Bono (Málaga, 1964) poeta y autora de relatos. Entre sus poemarios publicado destacan 'Señales de vida' (El gato gris, 1999), 'Los días felices' (CELYA, 2003), 'Entre caimanes' (2006), 'Días impares' (Polibea, 2008), 'Poemas reunidos Geyper' (Eppur, 2009); 'Ahora' (PUZ, 2010), 'Maomegean' (, 2010) y 'Algo de invierno' (Luces de Gálibo, 2011).

Además de 'Pan comido' (Bartelby, 2011), 'Brazos piernas cielo' (Baile del sol, 2012), 'Hojas secas mojadas' (Isla de Siltolá, 2013), 'Sukút' (Ediciones Imperdonables, 2014), 'Cahier' (Baile del sol, 2014) y 'Hielo seco' (Isla de Siltolá, 2015). Para la autora "escribir es estar en otro lugar, por eso me salva. Escribo porque sí y sin pensar en nadie. No es que me guste escribir, lo que me gusta es estar escribiendo. La vida sucede en gerundio", dice.

El Premio Café Gijón para novelas cortas fue instituido en 1949 por el actor Fernando Fernán-Gómez y algunos amigos con los que compartía tertulia en el célebre café del paseo de Recoletos de Madrid. Patrocinando y organizando por el Ayuntamiento de Gijón desde 1989, el premio ya está dirigido a modalidad de novela larga e incluye también que la novela ganadora sea publicada por la editorial Siruela.

Fulgencio Argüelles, Rafael Balanzá, Carmen Boullosa, Carmen Jiménez, Fernando Luis Chivite, Antonio Montes, José Luis Rodríguez del Corral, Diego Doncel, José Antonio Garriga Vela, Martín Casariego y Miguel Ángel González son algunos de los autores galardonados en esta última etapa del premio.