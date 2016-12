Ocho libros para regalar en Navidad

Cualquier tiempo es bueno para regalar cultura, pero la Navidad es un período aún mejor. Y en el caso de los libros, todo son ventajas: es un regalo con clase y además es barato. Vamos, que por 20 euros –o menos– no hay nada, o casi nada, con lo que se quede tan bien como con un libro.

Lo que sigue son ocho sugerencias muy distintas a partir de títulos editados o reeditados en los últimos meses.

'Todo esto te daré', de Dolores Redondo. El premio Planeta de 2016

La escritora donostiarra da un descanso a la inspectora Amaia Salazar en esta historia con la que ha ganado el premio Planeta de este año. Un escritor de éxito recibe una mañana la noticia de que su marido ha muerto en un accidente de tráfico. Las sorpresas comienzan con el mismo lugar del accidente: una carretera secundaria en Galicia cuando la víctima había dicho que iba a Barcelona a un asunto profesional. A partir de ahí, el descubrimiento de una 'vida paralela' del muerto, con una familia rica y aristocrática que nunca aceptó su homosexualidad y secretos del pasado que el protagonista ni habría podido imaginar. Y, además, la sospecha creciente de que la muerte pudo no haber sido tan accidental como se suponía.

Redondo habla de secretos y mentiras, de familias infelices –por seguir la célebre cita de Tolstói pero en el siglo XXI–, de poder y apariencias, de amor y desgarros, de violencia y humillaciones. Todo ello, en medio de la bruma gallega y en un paisaje hermoso y duro en el que todavía pueden verse costumbres que parecían desterradas por la modernidad.

'Basada en hechos reales', de Delphine de Vigan. La literatura de la vida y la ficción

La escritora francesa Delphine de Vigan ya había transitado con anterioridad en el terreno de eso que cada vez con más normalidad se llama autoficción. En 'Basada en hechos reales' da un paso más en esa profundización en el relato de sí misma y sus aledaños. Aquí, la protagonista, que escribe en primera persona, se llama Delphine y acaba de publicar un libro de enorme éxito. Sin embargo, atenazada por eso mismo, se encuentra falta de inspiración. Tanto que empieza a pensar que nunca podrá volver a escribir. Y en esas, un día aparece en su vida una mujer más o menos de su edad, que trabaja escribiendo biografías de personajes famosos de todos los ámbitos que luego ellos firman con su propio nombre. Poco a poco, se va introduciendo en su vida hasta convertirse en indispensable. Incluso se ofrece para hacerse pasar por ella y sustituirla en una charla en un instituto un día que se levanta con fiebre.

'Basada en hecho reales' es un desasosegante relato en el se pone bajo el foco el papel de la literatura y el creciente prestigio de cualquier texto que se presente como tomado o al menos inspirado en una realidad concreta. La novela de Vigan obliga a reflexionar sobre ello.

'Amores imperfectos', de Hiromi Kawakami. Un libro de relatos

Hiromi Kawakami debutó en el mundo literario hace un par de décadas, después de haber sido profesora de Biología durante una temporada. Ahora es una escritora de mucho éxito en Japón, donde ha ganado importantes premios.

'Amores imperfectos' es una colección de relatos muy breves, protagonizados por mujeres. Son mujeres de todas las edades, que se enamoran de hombres muy diferentes a ellas, o de otra mujer. En todos los casos, las relaciones son breves. Incluso cuando empiezan a tener ya una cierta duración, la protagonista parece convencida de que está a punto de acabar. Son amores tan leves como la pintura japonesa, de trazo delicado. La autora se muestra más atenta al detalle, al matiz, que a la fuerza. Porque esos amores carecen de impulso, de esa pasión arrolladora que hace perder el sentido. «Creer que un cielo en un infierno cabe,/ dar la vida y el alma a un desengaño», dijo Lope de Vega en uno de los poemas más hermosos jamás escritos. Pero nada de eso hay en esas historias, y seguramente por eso son imperfectas. Y, sin embargo, no por ello resultan menos reales. Son los pasos sobre la tierra de quienes están esperando un sueño.

'La hermana', de Sándor Márai. Un clásico

Sándor Márai escribió 'La hermana' en 1944, inmediatamente después de 'El último encuentro'. Fue su última novela antes de abandonar su país camino del exilio. El arranque recuerda de manera inevitable 'La montaña mágina' de Thomas Mann. Aquí, el narrador se encuentra en un hotelito de montaña dispuesto a disfrutar de la naturaleza durante la Navidad. Un suicidio de una pareja de amantes que allí se alojan conduce a una larga conversación sobre el arte, la vida y la muerte entre el narrador y otro de los clientes, un pianista quien más tarde le hace llegar un texto que se convierte en otra novela dentro de la novela.

Lo que figura en ese manuscrito es la narración también en primera persona de un viaje del pianista, que llega a Florencia apenas unas horas después de la invasión de Polonia por los alemanes. El artista comienza a encontrarse mal y nada más terminar su concierto es hospitalizado. Allí, durante meses, dialoga con médicos y enfermeras -cuatro hermanas procedentes de un convento de clausura- sobre la enfermedad y la curación del cuerpo y el espíritu; acerca del veneno en que puede convertirse la vida cuando se dedica solo a satisfacer la propia vanidad; sobre el amor y el sexo, la amistad y la intimidad.

Márai es un narrador clásico que se adentra en el alma de sus personajes para desnudarlos ante el lector; para que este se enfrente a las grandes cuestiones que afectan a los seres humanos a partir de una historia concreta. Una lectura para paladear con reposo para de esa manera descubrir todos los matices de la historia.

'Ardores de agosto', de Andrea Camilleri. Una de las más famosas series policiales

Agosto en Sicilia. La isla vive una ola de calor que obliga al comisario Montalbano a ducharse varias veces al día y cambiarse de ropa cada pocas horas para estar presentable. Y lo peor es que en el chalet que ha alquilado para que unos amigos de su novia pasen dos semanas primero padecen una serie de plagas bíblicas (ratones, cucarachas...) y luego aparece un cadáver en un baúl que alguien dejó en el sótano. El cuerpo es el de una adolescente desaparecida casi una década antes.

La investigación conduce a algunos empresarios y a varias familias de la Mafia y se encuentra corrupción por todas partes, pero lo peor es el dolor insoportable de la familia de la chica, que conservaba un resto de esperanza de que estuviera viva. Montalbano se mueve como puede entre intereses políticos, presiones y amenazas. Hasta que irrumpe en escena una joven de una belleza capaz de derribar cualquier dique de resistencia y entonces hasta el íntegro comisario ve tambalearse todos sus principios.

Como él mismo reconoce una y otra vez -esta novela es la décima de la serie y fue reeditada el año pasado en formato bolsillo-, Montalbano se está haciendo mayor. Está ya en los cincuenta y tantos, edad suficiente para ser el padre de la hermosa muchacha y bien que se lamenta por ello. Pero incluso a esas edades, agosto a veces sorprende con unos ardores de los que impiden dormir y amenazan con desbaratarlo todo.

'La Dalia negra', de James Ellroy. Novela negra en estado puro

A comienzos de 1947, la Policía de Los Ángeles encontró en un solar el cuerpo seccionado por la cintura de Elizabeth Short, de 22 años, una aspirante a actriz que según todos los indicios fue salvajemente torturada antes de morir. Ellroy cuenta en esta novela la investigación que llevan a cabo dos policías que comparten su afición por el boxeo –ambos lo han practicado tiempo atrás– y el amor por la misma mujer, la esposa de uno de ellos.

El relato de la investigación es el eje de 'La Dalia negra' (ese es el nombre que un policía dio en aquel momento a la infortunada muchacha), un volumen que acaba de reeditarse en edición de bolsillo. Novela negra negrísima, en la que su autor no ahorra ningún detalle, por terrible que sea, y en la que lo peor de los seres humanos sale a flote en algún momento de la narración. El crimen sigue oficialmente sin resolver, aunque Ellroy expone su tesis sobre cómo sucedió todo.

'La embajadora', de Pilar Tena. Lujo, glamour, corrupción

Ha sido una casualidad pero a veces sucede: la publicación de esta novela se produjo muy poco después de que terminara la emisión de la serie de TV 'La embajada', ambientada en el Tailandia. Pilar Tena narra una historia en dos épocas, los años ochenta y la actualidad, que surge a raíz de la entrega de las cartas credenciales de la nueva embajadora de India en España. El protagonista de la novela lee la noticia a muchos kilómetros de distancia y eso le hace recordar un episodio del pasado que ha marcado a ambos.

En esta novela, que mueve a los personajes sobre un trasfondo histórico reconocible -y con secundarios no solo reconocibles, sino identificados, como los Reyes-, el lector halla el lujo y el glamour que se suponen siempre en el mundo de la diplomacia, pero también las presiones, la corrupción y las maniobras que al final todos los seres humanos, del palacio a la cabaña, comparten de una forma o de otra.

'Poemas', de Cavafis en traducción de Ramón Irigoyen. La mejor poesía

Digámoslo con rapidez: Constantinos Cavafis es uno de los más grandes y de los más influyentes poetas del siglo XX. Y eso es mucho decir porque los hubo excepcionales. No es seguro que tras Auschwitz ya no pueda haber lírica, pero la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas no alcanzó a este poeta griego, orgulloso de serlo (murió en 1933), que tomó de los clásicos su fuerza, sus temas y el profundo sentido erótico de muchos de sus poemas.

Esta edición, publicada en formato bolsillo, cuenta con una magnífica traducción de Ramón Irigoyen -hay que destacarlo porque la traducción en poesía es una verdadera recreación- y contiene los 154 poemas que el autor consideró que formaban el cuerpo de su obra que debía ver la luz. Es lo que habitualmente se suelen llamar los 'poemas canónicos' de Cavafis. Detenerse en esos versos, saborearlos, escuchar su música interna, abrir los sentidos a lo que sugiere es una delicia. Cavafis se sentía orgulloso de ser griego. El lector se sentirá orgulloso de compartir tradición cultural con este poeta excelso.