Libros 'low cost' para devoradores de historias

¿Cuántos libros deja usted de comprarse porque resultan muy caros? Si la respuesta es «más de los que me gustaría», desde ya mismo hay una librería en Gijón, en el número 10 de la avenida de Schultz que le propone una solución: venden libros seminuevos, ya leídos por otra persona, que están en buen estado y no están rotos ni subrayados. Y lo hacen a tres euros el ejemplar. Si se lleva dos libros, le costarán cinco euros. Y si se lleva más de cinco, dos euros cada uno. Un concepto de librería 'low cost' que se extiende por Europa y que llega a Asturias de mano de la franquicia Re-Read, que ya tiene 30 tiendas de este tipo por toda España. «Vimos esta tienda en Pamplona, nos pareció una gran idea y como siempre había querido tener una librería, me pareció el momento que estaba esperando». Son las palabras de presentación de Gloria Alonso, la flamante librera, que anoche organizaba una fiesta inaugural con concierto del trío local Body & Soul y un pincheo.

Las puertas de su establecimiento están abiertas desde el lunes, pero anoche era la puesta de largo. En sus estantes, calculan, pueden llegar a acumular unos 7.000 libros diferentes, y todos, no importa la temática o el tamaño, tienen un precio máximo: el mencionado de tres euros. Pero, ¿de dónde salen esos libros? «Además de vender, los compramos, también a precio fijo. Cualquiera que tenga un libro en casa que ya haya leído, o una caja que sabe que no va a leer nunca, puede llamarnos o pasarse por la tienda, porque nosotros le pagaremos un precio fijo de 20 céntimos por cada uno de ellos, siempre que estén seminuevos para que nosotros podamos venderlos. Nosotros los adecentamos un poco y los organizamos por temáticas y orden alfabético, para que sea más fácil encontrarlo», explica Gloria Alonso. Y si alguien tiene más de 150 libros para vender, ellos acuden al domicilio para llevárselos. «Creemos que la gente no puede comprar tantos libros como le gustaría, así que venimos a complementar la venta de las librerías tradicionales, acercando a los lectores libros a precios asequibles en tiempos de crisis, y dinamizando a la vez los barrios con actividad cultural», resume la propietaria, que junto a Julio César Pico, su marido, espera ya devoradores de historias a las puertas de su librería 'low cost'.