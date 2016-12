«La traición está mal vista, pero puede ser un acto heroico»

Lleva en su mochila literaria un ensayo crítico con la Universidad y dos títulos de novela, pero Sixto Sánchez Lorenzo (Oviedo, 1962), que cuando no escribe ejerce como catedrático de Derecho Internacional Privado en Granada, ya ha firmado una importante obra científica. Asegura que lo hace en su «tiempo libre», aunque a estas alturas su vocación literaria compite ya abiertamente con la educativa. De ello dio buena cuenta ayer en Gijón, en la librería La buena letra, donde presentó la novela que la ha dado el Premio Ciudad de Úbeda de Novela Histórica, 'La segunda vida del Mariscal'.

En su nuevo libro rescata a uno de esos secundarios de la Historia con fuerza para ser protagonista, ¿cómo llegó a él?

A través de la lectura sobre la Francia napoleónica. Siempre te llaman la atención personajes que combinan, como este, valentía con leyenda. En el caso de Michel Ney, que fue duque de Elchingen y príncipe de la Moscova, además de mariscal, también se da la traición. No podía ser más atractivo y empecé a investigar sobre él.

Su leyenda dice que aparentó su muerte. ¿Es cierta?

Se le creyó ejecutado después de la batalla de Waterloo, pero esa leyenda dice que, un día, un ciudadano en Armenia gritó en un bar que era él. Se ha escrito mucho sobre eso, especialmente en el siglo XIX. Hay varios trabajos sobre la leyenda, pero nadie sabe si es cierta.

¿Qué dato fiable lleva a pensar en su certeza?

Escribía poemas y se ha analizado la caligrafía de algunos versos escritos muy posteriormente a su muerte oficial.

No puede ser más novelesco ¿no?

Realmente lo es. En su vida confluyen elementos de intriga, policíacos y también históricos, por eso me gustó tanto.

¿Qué es el mariscal Michel Ney? ¿Un héroe o un villano?

Eso es lo bueno. Decía Shakespeare que nadie es ni bueno ni malo absolutamente, que todos tenemos diferentes facetas. Él es un valiente, que acaba traicionando a Napoleón, pero lo hace porque está harto de tanta guerra y es que, creo que, a veces, la traición que, lógicamente, está mal vista, en algún caso puede llegar a ser un acto heroico. Se sabe que él fue un gran hombre, al que adoraban sus soldados.

¿La historia real y la oficial son siempre la misma?

Casi nunca, porque la historia no la hacen los políticos ni los estados ni los gobiernos, sino las personas. El mundo lo mueven las gentes, que son capaces de cambiar el rumbo de la historia y eso es lo interesante.

Dos novelas y las dos ambientadas en Francia.

Me apasiona Francia, soy un poco afrancesado, me apasiona su cultura y leo mucho sobre su historia y esta claro que uno escribe sobre lo que lee.

Su tercera novela, ¿histórica también?

Estoy trabajando en ella, esta vez viajo a la Italia del siglo XVIII, para entrar en el mundo de los lutieres. Me encanta hablar del pasado porque me obliga a investigar y eso me apasiona.