A tiros por la Rizosa

Fíjense ustedes si serían los venidos a llamar posteriormente «felices años 20» tiempos criminales que hasta la publicidad en prensa hacía uso de la pasión de los lectores por la crónica negra. «¡Vaya un crimen!», leemos, en un titular de tamaño más que respetable, en EL COMERCIO del 10 de enero de 1920. Y sigue: «Verdaderamente, es un crimen que habiendo en Gijón tanta gente de gusto, no hayan probado los riquísimos embutidos de todas clases, elaborados exclusivamente para La Flor. Jamón de lo mejor, embuchados, cecinas, costillas de cerdo (adobadas y secas), etcétera». La carnicería en cuestión, sita en el 24 del Paseo de Alfonso XII (actual Begoña), bien sabía qué era lo que llamaba la atención, más cuando el año se acababa de estrenar en lo que a criminalidad se refiere.

Había ocurrido en Candás. El 7 de enero, siendo ya noche avanzada, unos vecinos encontraron el cuerpo agonizante de Manuel Suárez, un chaval de apenas veintiún años, tendido en las inmediaciones del Casino. No pudo hacerse nada: herido de muerte por un disparo en el estómago, los facultativos le hicieron una cura de urgencia por cumplir y, acto seguido, le mandaron a morir a casa de sus padres. Dice EL COMERCIO que, a falta de camillas, lo trasladaron sobre un colchón y, un poco por la flagrante falta de medios médicos y un mucho por el disparo, acabó muriendo a la madrugada, en medio de terribles dolores. Se oyeron muchos gritos aquella noche en casa de la familia Suárez. A Manuel, joven y honrado, con toda la vida por delante y una moza que creía él que le correspondía, no le tocaba morir aún. No le hubiera debido tocar, mejor dicho.

También a la madrugada se arrestó a su agresor, escondido en la habitación de su casa y llorando a moco tendido, presa del arrepentimiento. Alguien les había visto discutir aquella noche, y muchos sabían de sus resentimientos. Julián Conde, cántabro de nacimiento y antiguo amigo de Manuel, no tardó en confesar la autoría del crimen, destrozado. No había querido, decía, causar el mal que había causado, pero Manuel, henchido de rabia, no le había dejado más remedio. Según la versión del cántabro, ambos se habían enfrentado a eso de las nueve y media de la noche, justo en el lugar del crimen. Ya lo habían hecho antes, en el chigre, pero les consiguieron separar, evitando, dice el reportero, «que la riña terminara en forma violenta».

Inútil tratar de evitar lo que está por ocurrir. Frente al Casino, los dos muchachos –Julián no llegaba ni a los veinte años– lucharon a brazo partido, sin descanso, hasta caer a tierra. Y, entonces, todo fue muy rápido. Leemos: «Julián quedó debajo de Manuel, y en aquella postura, con una mano en un bolsillo del pantalón, aprisionó el gatillo de un revólver que allí guardaba, funcionó el arma, y el proyectil hizo blanco en el estómago de Manuel, que intentó incorporarse, lo que no pudo hacer, pues cayó de espaldas al suelo sin pronunciar palabra alguna». A Julián, criminal de golpe y porrazo, sin que le hubiera dado siquiera tiempo a asimilar su nueva condición, le invadió el miedo. «Levanta, Manuel», rogó al amigo caído. «Levanta», y la sangre comenzaba ya a expandirse por la acera. «Manuel, levanta». Pero Manuel no iba a levantarse. Ya no. Ya nunca. «Entonces», dice EL COMERCIO, «comprendió el mal que le había hecho».

Solo pudo comprenderlo entonces, una vez que el arrepentimiento cogió el testigo de la pasión. Esa pasión que nubla el entendimiento, que enfrenta a dos amigos que lo son desde la infancia, la pasión que hace matar y dejarse matar. La que solo pueden producir el amor, unos ojos hermosos. En el caso de Manuel y Julián, la razón de su enfrentamiento tenía nombre, faldas y unos rizos, heredados de su madre, que le retorcían el pelo con la misma fuerza con la que los hombres estaban dispuestos a matar por ella. De ella, de quien no ha trascendido su nombre, solo sabemos que era hija de una señora viuda de buen ver, a la que llamaban –no podía ser de otra manera– 'la Rizosa', y que regentaba la taberna donde los chavales habían tenido aquella primera discusión que precedió a la definitiva.

El cántabro, según lo que dijeron quienes les conocían, había sido el primero en llegar al corazón de la candasina, pero en algún momento, ya tiempo atrás, Manuel se había interpuesto entre aquellos amores. No sabemos a quién prefería la rizosa, pero sí que aquella disputa acabó por enfrentar hasta la muerte –nunca mejor dicho– a los dos chavales. «El suceso», afirmó el reportaje, «causó gran impresión entre el vecindario de Candás», bien acostumbrado a sucesos criminales –los había allí donde había tabernas, por lo general– pero no tanto a que estos implicasen a dos hombres sin tacha, sin afición por las pendencias ni el alcohol.

Los periódicos no dicen más acerca del crimen que hoy nos ocupa, pero no debería perder el lector la referencia de aquella guapa candasina de rizos imposibles por la que dos hombres se habían acometido hasta la muerte: tres años más tarde, en 1923, hubo otro crimen surgido en la taberna de su madre y, aunque no giraba en torno a sus quereres, sí que empañó, desgraciadamente, el día de su propia boda. Tres hermanos de Antromero, pescadores, fueron agredidos brutalmente por 'El Troncho', avilesino, después de discutir por tener que compartir una botella de coñac sin más utensilios que un solo vaso. Lo habían comprado todo en el chigre de la Rizosa, la madre, demasiado ocupada en los preparativos de la boda de su hija como para dejar entrar a los parroquianos al establecimiento. La pasión del desamor, no cabe duda, bien puede llevar a que dos muchachos lleguen a matarse, pero es la del amor al alcohol, por mérito propio, quien se lleva la palma en lo que a criminosidad se refiere. Pero eso ya lo contaremos otro día.