Gamoneda: «Es una casualidad que no entiendo, la de estar dentro de mí»

Fiel a su permanente presencia en la tierra que le vio nacer, aunque los avatares existenciales le hayan fijado la residencia en León desde la infancia, el poeta Antonio Gamoneda (Oviedo, 1931), Premio Cervantes y Premio Reina Sofía, ha vuelto a visitarnos en la tarde de ayer para presentar en la librería Cervantes su última obra, 'La prisión transparente', que viene acompañada por otros dos títulos en el mismo volumen, 'No sé' y 'Mudanzas', más un diccionario apócrifo que otorga nombre poético a epígrafes de la ciencia antigua. El aforo se quedó escaso para la gran afluencia de asistentes, entre los que hubo asimismo representantes de las artes plásticas, como Fernando Alba o Cuco Suárez.

Con la insólita sinceridad y honradez poética e intelectual que le caracteriza, el autor de 'Descripción de la mentira', el 'Libro del frío' o 'Arden las pérdidas', reconoció que «el poeta no sabe decir de sí mismo apenas nada», y hasta abogó porque existiera algún tipo de condena civil para los que hablan de poesía. Yendo incluso más allá: «Es una casualidad que no entiendo, la de estar dentro de mí».

No obstante, intentó aproximarse a las tres partes que componen el libro, empezando por 'La prisión transparente', «de la que he hecho treinta o cuarenta versiones antes de la definitiva». Durante esa larga travesía, «en algún momento supe que la prisión transparente era yo mismo, la prisión y el prisionero». Acerca de 'No sé', la calificación fue de «notas a pie de página» o fruto de «la perplejidad de un anciano, de alquien que se pregunta qué coño hace aquí».

En cuanto a 'Mudanzas', indicó que están dedicadas «a una serie de poetas que admiro y respeto, aunque no sé si aprobarían mi conducta, pues hago míos sus poemas y los convierto en otros». Entre esos poetas, Mallarmé, el portugués Helder, el austríaco Gerorg Trakl o el monarca y escritor mexicano del siglo XV, Nezahualcóyotl. Por último, respecto del texto que pone el epílogo, el diccionario apócrifo de sustancias ponzoñosas, habló de «la sabiduría de las palabras científicas convertidas en lenguaje poético».

Le precedieron en la introducción del acto la editora del libro, la mexicana Jeannette Clariond, y su colega en territorio literario, Manuel García Rubio, el cual aludió, pese a «la impecable agonía» de la que habla el texto, a lo que todavía le queda por entregarnos a Gamoneda en un itinerario poético que desembocará en «la cumbre de la inocencia». Le definió al modo de «un escritor enorme y un hombre ejemplar».