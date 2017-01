García Martín: «El picoteo en una librería es como una cita a ciegas»

«José Luis García Martín es un género literario en sí mismo», dice el editor Abelardo Linares. «Es una hipérbole», ríe el escritor, que trata de restarle trascendencia a la afirmación. Al gran elogio que no está solo en el aire: aparece negro sobre blanco en el prólogo de 'El arte de quedarse solo', el libro en el que el narrador, poeta, crítico, editor, profesor de Literatura en la Universidad de Oviedo y colaborador de EL COMERCIO compila los diarios publicados cada domingo en estas páginas. «Es mi editor, qué va a decir de mí», concluye García Martín, explicando que «lo único que hay de verdad en lo que dice Linares es que cultivo una serie de géneros muy diversos y que, de una manera u otra, en todos está una misma voz». Esa voz, apunta, que «todos perseguimos. Lo ideal es tenerla y que guste, porque no hay duda de que hay voces muy desagradables».

La suya ha pasado ya muchas pruebas. Este libro, que mañana, a las 19 horas, presenta en la librería Cervantes de Oviedo, es una nueva. En ella este asturiano nacido en Aldeanueva del Camino (Cáceres), en 1950, nutre su pluma de un año completo de experiencias, de vida y de mundo. Bueno completo no, «escolar. Para no aburrir, mis años son siempre un curso». De finales de agosto de 2015 a finales de junio de 2016 va este cuaderno de bitácora que no recoge todo lo escrito en ese tiempo, sino solo una selección. Cada semana, al afrontar la plantilla del periódico, el espacio acotado y los límites que le ayudan a concentrar, «a escapar del bla, bla, bla», como dice él, García Martín «limpia todo lo que sobra». Es un ejercicio que hace, asegura, los viernes por la mañana y no le duele. «Todo lo contrario. Algún día hablé mucho y eso hace que otros se queden fuera».

'El arte de quedarse solo', que pone ahora nombre a su nuevo libro, es el título bajo el que presentaba en aquellos meses de 2015 a 2016 su página de los domingos. Ahora sus dias más recientes acuden a los fines de semana del diario EL COMERCIO con otra identidad, 'Sin trampa ni cartón'. Tanto unos como otros tienen un libro en el origen. «No es esta una publicación nacida al amparo de unos artículos», sino «unos artículos gestados a partir de la idea de un libro. Un libro por entregas, se puede decir». Un volumen que acapara lo vivido, lo escuchado, lo leído y hasta lo soñado. Que no solo responde al género del diario, sino también a la novela viajera, incluso a la ficción, aunque García Martín asegura que «no hay tal», advirtiendo al poco que «sí puede haber fabulación en algunas historias, pero no en el hecho de que sea cierto que me las hayan contado. Si quien me las contó mintió, eso yo ya no lo sé». Y es que 'El arte de quedarse solo' no cuenta únicamente la experiencia propia, sino la vida completa. Dice el también editor que «muestra el mundo de otra manera. Como nunca lo habíamos visto antes».

La librería Cervantes acoge mañana, a las 19 horas, la presentación de su nuevo libro

«Sería maravilloso que así fuera», añade el autor. «Eso es lo que realmente quiero contar, el mundo, la vida que me rodea. En realidad, todos los cuadernos de diarios son una especie de autorretrato, pero aquí hay más de mostrar el reflejo del mundo que el reflejo que yo veo de mí mismo».

Todo lo que cuenta José Luis García Martín invita a entrar de lleno en el diario, incluso para aquellos que ya lo hayan saboreado en estas páginas («la lectura es totalmente distinta»). Pero él sabe que «no es para todos los lectores». En realidad, apunta «ningún libro lo es». Por eso en la contraportada de 'El arte de quedarse solo' lo que se pone ante la mirada no es un resumen más o menos analítico y elogioso del contenido, sino una «prueba de acceso». El que la supere deberá leerlo, el que no, que lo deje donde lo encontró, invita el autor. «Ábralo al azar por cualquiera de sus páginas. Lea cinco o seis líneas. Repita la operación, con mínimos intervalos, hasta tres veces. Si a continuación no siente ganas de seguir leyendo, deje el volumen de inmediato en la mesa de novedades de la librería o en los estantes de la biblioteca pública. El acceso le ha sido denegado».

Solo puede entrar por la puerta de esta literatura de viajes existenciales, materiales y mentales, aquel que «se sorprenda, sonría, se admire o se irrite». Aquel que sienta «irresistibles deseos de seguir leyendo». Para ese lector «ha sido escrito el libro», dice García Martín, que plantea esta prueba aquí, pero «la haría siempre. Creo que tenemos que encontrar nuestra propia literatura. El picoteo en una librería es como una cita a ciegas. Te debes enfrentar a ella sin saber y esperar a que te seduzca. Si ocurre, bien y si no, a otra cosa». A otro libro.

Él ya está preparando el siguiente. Su título, 'sin contemplaciones', también con material publicado en EL COMERCIO. En ese caso de reseñas literarias.