García Martín: «No hay que recibir ningún premio y merecerlos todos»

Lúcido, locuaz, mordaz sin excesos y, por momentos, complaciéndose en una cierta autoironía, José Luis García Martín presentó ayer en el Foro Abierto de la librería Cervantes su último libro, 'El arte de quedarse solo', recopilación de textos publicados en EL COMERCIO que el autor definió al modo de «una obra concebida unitariamente». Recordó que el anterior director del rotativo, Íñigo Noriega, fue quien favoreció estas colaboraciones periodísticas, «un regalo y el mejor juguete», las cuales ya tienen antecedentes en otros volúmenes, 'Alrededores del Paraíso' y 'Sesenta entregas'.

Que se hayan trasladado desde las páginas del diario al formato de un libro, la explicó en términos de hallar «otra manera de surcar el río del olvido, porque nadie va a las hemerotecas». En suma, «un libro por entregas».

Por otro lado, hizo una defensa apasionada de las vías tecnológicas alternativas que ofrece la intercomunicación actual, como Facebook, pese a que abunde quien todavía «desprecia ese milagro».

Entrando en los contenidos de 'El arte de quedarse solo', que responde al modelo literario de los diarios personales, estimó que, siendo su propia vida más bien anodina, «cuanto más monótona es, más talento hace falta para que el lector se interese por ella». Una de las claves sería que «lo que inventas parezca que te ha ocurrido y lo que te pasa produzca la impresión de ser algo inventado». Respecto de la soledad a la que alude el título, consideró que «el que no está solo, acabará por estarlo a causa de la propia biología».

Los libros son una forma de compañía, que acostumbra a llevar consigo para leer en cafeterías. Sin embargo, «si llega un amigo, el libro queda en segundo lugar». Bien que haya personas -acudió al sarcasmo- que «te quitan la soledad y no te dan compañía».

En el coloquio que siguió a la presentación, manifestó benevolencia e incluso algún entusiasmo por los programas de la televisión generalista y los 'reality shows', del tipo de 'Sálvame', aunque les dedique pocos minutos.

«Se aprende más del país en un par de paseos por ahí que en profundos tratados sociológicos que no dicen nada de la realidad. Además, en 'Sálvame' hay gente muy divertida o señoras que lloran mucho. Es fascinante». Y, estableciendo comparaciones temporales, precisó que en épocas pretéritas «admirábamos a la gente que salía en televisión, mientras que ahora la vemos para reírnos de gente común que es más bruta que nosotros».

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, presente en el acto, le preguntó si había aprendido antes a quedarse solo o a tener opiniones libres «aunque lluevan piedras». La respuesta del poeta, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del jurado de los Premios Princesa de Asturias de las Letras, fue: «Nunca he querido hacer carrera, lo que significaría ser amable y saber a quién has de pisar y a quién adular. No soy ambicioso. Y, de los premios (volviendo al humor incisivo), creo que no hay que recibir ninguno y merecerlos todos».

Le presentaron la escritora Ana Vega, quien definió el libro como «un manual de supervivencia», y el editor de Renacimiento, Abelardo Linares, el cual mantuvo el siguiente diálogo con García Martín en la despedida: «Lo tuyo es una novela», le dijo. A lo que el aludido respondió: «Lo mío es mucho cuento». Bromas amistosas y grandes aplausos del público que llenó el espacio.