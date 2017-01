La venganza de la Marrona

No le sonreía la vida a la Marrona cuando José S., su prestamista, se presentó a la puerta de su casa, empapado de tanto correr bajo una tormenta invernal y, azoradísimo pero contundente, le impuso un ultimátum: si no pagaba lo que debía, José le embargaría la casa. Y la taberna de la que malvivía. Y hasta los vasos y los toneles de sidra y las botellas del asqueroso vino ácido que, día tras día, endosaba la Marrona a sus clientes. A José, entre ellos: en Tiñana, Siero, la oferta de hostelería no era tan amplia como para poder zafarse de los caldos aguados de la tabernera que, a pesar de ahorrar tanto en la calidad de lo servido, no ganaba como para redimir sus deudas con José... o eso decía.

A pesar de todo, a José, el prestamista, le costaba una vida reclamar lo que era suyo. Tenía necesidad y los meses, los del invierno cuanto más, pasaban excesivamente lentos y duros desde que la Marrona no pagaba sus deudas. De un tiempo a esta parte &ndashnos encontramos a principios de febrero del último año del siglo XIX&ndash, la Marrona le apartaba la mirada hasta cuando le servía en el bar, y lo mismo el segundo José de la historia, a la sazón el marido de la tabernera. No iban a pagar. Por necesidad o por capricho, pero no pensaban hacerlo.

¡Poderoso Dios del dinero por el que tanta sangre se ha derramado! EL COMERCIO del nueve de febrero de 1899 publica un breve, tan conciso como directo, desvelándonos el final de esta historia que apenas si acabamos de empezar a conocer. «Noches pasadas», leemos, «se cometió en San Juan del Obispo» (era el nombre del lugar más cercano a la taberna de la Marrona) «del concejo de Siero, un crimen, cuyo móvil según rumor público, fue la venganza». La más pasional: la que se deja arrastrar por la ambición, por la avaricia y, en último extremo, por la necesidad.

A José no le gustaba reclamar las deudas. Era «persona de buenos sentimientos», afirmaba la prensa de la época, «vacilaba en pedir la ejecución por no hacer el embargo de bienes a los deudores». Pero hubo de hacerlo. Cuando la deuda de la Marrona se elevó a cantidades incompatibles con la mera supervivencia de José, corrió bajo una tormenta de granizo a pedirle, cara a cara, que le devolviera el dinero. Aunque fuera poco a poco, aunque fuera a plazos, aunque no fuera con intereses. Y, sorpresivamente, aquella vez la Marrona sí le miró a los ojos: para la semana que viene, aseguró la tabernera, José tendría el dinero. ¡Cuánto más dulce no fue desandar el camino para el prestamista, sabiéndose pagado!

Obviaba José que para cobrar una deuda no basta con la buena voluntad del contrario: lo principal es estar vivo para recibir el dinero. El domingo cinco de febrero, al caer la noche, el prestamista decidió ir a tomar la última a donde la Marrona. Solo. Nadie quiso acompañarle &ndashy ello dificultaría, con mucho, las tareas de la investigación que sobrevinieron después&ndash, quizás conscientes de que Josefa, a esas horas, ya había cerrado las puertas del chigre. Pero José insistió, sin saber que con ello estaba firmando su sentencia de muerte. En definitiva, todo ocurrió muy rápido: la puerta se abrió, algo se le vino encima; la cabeza se le transformó en tan solo una bomba de dolor intenso, y se desmayó a la entrada de aquella taberna que días atrás había estado a punto de embargar.

«Tenía», dicen los reporteros que cubrieron la noticia, «el cráneo saltado fuera de la órbita, y que su estado era gravísimo, temiéndose que de un momento a otro deje de existir». Y bien temido, por más que los médicos, como dice EL COMERCIO cuando da cuenta del suceso, «desesperasen de salvar al herido». ¿Qué era lo que había hecho a José caer inconsciente a los pocos segundos de que le abriesen la puerta de la taberna? Los dueños del chigre se apresuraron a señalar la posibilidad de un accidente tan extraño como improbable y, a la par, beneficioso para sus intereses económicos. Las heridas del infortunado prestamista, además, estaban producidas por un objeto lanzado contra su cabeza con una fuerza más semejante a la humana que a la de la gravedad. La ciencia forense, aunque poco desarrollada en aquellos tiempos, era la única respuesta posible a un crimen &ndashsencillo por lo demás&ndash que se había ejecutado sin mediar testigos.

Lo último que sabemos del caso de la Marrona es que el matrimonio de chigreros acabó dando con sus huesos en la cárcel el mismo día en que José se debatía entre la vida y la muerte en una mísera camilla en Siero, desahuciado por los médicos y rumbo a su lecho mortuorio. Las autoridades, enteradas por vía del rumor de las rencillas que habían enfrentado a aquellos vecinos, entrarían poco después a la taberna de la discordia, adosada a la casa con cuya expropiación había amenazado José a la Marrona pocos días atrás. Allí, bajo un pobre jergón, oculto tras un gurruño de mantas viejas, alguien había decidido guarecer del frío a algo que poco más daba si lo pasaba: la tranca de madera, de considerables dimensiones, que hasta aquella misma noche había servido para cerrar la puerta de la taberna de la Marrona. Manchada de la sangre de José, por la huella del crimen y de la condonación de la deuda que ya no pesaba sobre la Marrona: ahora era la Justicia con la que tendría que rendir cuentas.