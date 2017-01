Santiago Alba Rico: «La imagen es nuestra alma por fuera del cuerpo»

«La imagen es nuestra alma por fuera del cuerpo». Así lo cree el escritor Santiago Alba Rico (1960), que publica 'Ser o no ser (un cuerpo)' (Seix Barral), un ensayo sobre la realidad y la apariencia que cada ser humano ofrece a sí mismo y a los demás. «La imagen es una manera refinada de negar el propio cuerpo, con el 'selfi' como colofón del proceso de conversión de los cuerpos en imágenes», sostiene Alba Rico, filósofo de largo recorrido con una trayectoria personal y política apasionante: guionista en sus inicios del mítico programa de televisión 'La bola de cristal', vive actualmente en Túnez tras pasar por El Cairo y Lisboa. Fue candidato de Podemos al Senado en las últimas elecciones y se ha convertido en uno de los pensadores más influyentes de la nueva izquierda en España gracias a sus libros y a sus artículos en internet.

En su nueva obra, Alba se centra en explicar cómo los seres humanos del siglo XXI «no viven pendientes de trabajar su propio cuerpo, sino de liberarse de él a través de la cosmética, los gimnasios y la cirugía estética». «Durante toda la historia de la humanidad, las sociedades que han adquirido civilización se han interesado en la contradicción entre apariencia y realidad. Pero ahora, la apariencia es la realidad. Y ahora, lo que antes era la realidad, el cuerpo, se ha convertido en un residuo culpable».

Las tecnologías juegan un papel fundamental en la transmisión de la imagen. «El ordenador es un nuevo órgano. No puedo vivir sin él, pero tampoco controlarlo. Nuestra relación con el ordenador es orgánica, ya no podemos levantarnos por la mañana y decir 'hoy salgo sin mi móvil', igual que no puedo salir sin mi riñón o sin mi hígado».

Santiago Alba destaca el «heroísmo» de aquellos que se desconectan de las redes sociales después de probarlas. «En todas las épocas ha habido héroes que en condiciones extremas han sabido decir 'no'», destaca el filósofo, sin un ápice de ironía. Alba lo equipara con la «eutanasia». «La única libertad que tenemos ante un órgano es desconectarlo», agrega.

Los artículos de lujo (los coches y las joyas, y solo en el caso de los millonarios) sobreviven como la última reminiscencia de una época de exhibicionismo que ha quedado atrás. Llega el turno de la inmaterialidad. «Antes la riqueza se expresaba a través de objetos, pero se ha producido una evaporación del objeto. Las cosas físicas ya solo tienen valor para los pobres. El capitalismo tecnológico ha acabado por reducir al mínimo el cuerpo en favor de una imagen. Ni siquiera necesitamos el cuerpo para el trabajo ni para el deseo», concluye Alba.