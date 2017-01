Ignacio del Valle contra sus demonios

¿Cuál es el mayor demonio de un escritor? Quizás el del miedo a que lo que escribe no tome la forma que había soñado. Y así, en la que reconoce que es «mi novela más personal», el escritor Ignacio del Valle (Oviedo, 1971) deja fluir sus temores más profundos y trata de explicar en qué consiste el proceso creativo. Pero todo ello enmarcado en un trepidante 'thriller', un libro «muy cinematográfico», en el que un escritor que es incapaz de rematar su novela recala en una solitaria isla, en pleno invierno. «Allí se difumina lo que es verdad y lo que es ficción». No se sabe si en sus sueños o en la isla, aparecen personajes que no deberían estar allí, para traerle a la memoria «el amor feroz, la fragilidad de la amistad, la sensualidad sin freno, la violencía, los tabúes, el conflicto entre la realidad y el deseo...».

Deliciosamente ilustrada por Miguel Navia, Ignacio del Valle vuelve al ruedo literario el próximo 20 de febrero con una novela en aparante calma, pero violenta y despiadada. «La más sucia que he escrito», reconoce el también colaborador de EL COMERCIO. Tras la serie de suspense histórico protagonizada por Arturo Andrade ('El arte de matar dragones', 'El tiempo de los emperadores extraños' -llevada al cine como 'Silencio en la nieve'-, 'Los demonios de Berlín', 'Soles negros', y 'Los días sin ayer', todos con Alfaguara) y su colección de relatos, publicados bajo el título de 'Caminando bajo las aguas' (2013), suma ahora 'Índigo mar' a su nómina de novelas escritas desde 1999: 'De donde vienen las olas', 'El abrazo del boxeador', 'Cómo el amor no transformó el mundo' y 'Busca mi rostro'. «De entre todas ellas» -explica el autor- «esta es quizás la que más tiempo llevaba en mi cabeza, pero nunca la había logrado escribir», confiesa. Sin embargo, una vez decició enfrentarse a ella y plantarle cara a sus demonios personales, «salió como un bloque, en apenas seis meses de trabajo». A partir del 20 de febrero estará en la calle para llevar al lector a un lugar en el que el pasado regresa para desgarrar el alma.