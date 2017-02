«Dicen que la guitarra portuguesa tiene más sintonía con el alma»

El Ateneo Jovellanos acogió la presentación de 'Unos españoles en la corte del Rey Fado', un libro que cuenta qué es el fado, en qué lugares se hace y que presenta un corpus de los autores de siempre y los que ahora están en la cresta de la ola. Este título es en realidad una reedición revisada, actualizada y mejorada de 'El fado, desde Lisboa a la vida' (2008), que firman los mismos autores junto con Carmen Brañanova. Completan esta versión una serie de colaboraciones de varios socios de la Asociación de Amigos del Fado de Asturias, agrupación que forman 50 personas -«aunque cuando convocamos algo solemos llegar a juntarnos 200»- a la que están ligados sus autores. La aportación de los Amigos del Fado se centra en contar por medio de relatos o historias personales cómo conocieron este género de origen lisboeta y cómo se llegaron a enganchar a él.

«Lo que enamora del fado son las voces y el propio idioma en el que se canta, el portugués, que en mi opinión es el mejor para la poesía; también la música, eminentemente acústica. Hay tan solo una voz, guitarra clásica y guitarra portuguesa, un instrumento genuino, con un sonido metálico muy especial, y la forma de tocarla es diferente, el movimiento de los dedos no es el habitual. Dicen que es la guitarra que más sintonía tiene con el alma», explicaba Miguel Ángel Fernández. En su opinión, el fado es «uno de esos géneros de alcance universal. En Japón están locos, y aunque no entiendan los versos, sí ven la intensidad del sentimiento, de la historia que cuentan. Cantar un fado alivia el dolor, se recrea en la belleza, en el amor. Los fadistas, cuando cantan se quedan mejor», explicaba antes de declararle «amor incondicional».

«Tiene un 'no se qué', pero no soy capaz de explicarlo», corroboraba Ángel García Prieto. «Lo conocí de niño, en las emisoras de radio sonaba lo mismo Conchita Piquer que Amália Rodrigues, era bastante habitual». Muchos años después escuchó a Dulce Contes, «que no es fadista, pero me animó a profundizar en ello, y acabé enganchado».