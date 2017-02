«No creo que sea obligatorio que todo se convierta en película o serie de televisión»

Según las informaciones cuantitativas, que para el caso y atendiendo a la crítica especializada también incorporan la vertiente cualitativa, Carlos Ruiz Zafón (Barcelona, 1964) es el escritor español más leído en el mundo después de Cervantes, habiendo sido traducido a cincuenta idiomas. El éxito que comenzó con 'La sombra del viento' y atravesó 'El juego del ángel' y 'El prisionero del cielo', ahora lo ha rematado con 'El laberinto de los espíritus', que presenta esta tarde en el Centro Niemeyer (20 horas).

Viene al Centro Niemeyer para abrir la temporada de este año del Ciclo de Palabra. Si le parece, podríamos empezar por ahí:¿Qué es para usted la palabra? ¿Una herramienta, un cómplice, un animal que se ha de domesticar...?

La palabra es la pieza fundamental del pensamiento y del lenguaje. Para un escritor lo es casi todo.

Acude con ocasión de la edición de 'El laberinto de los espíritus', final de la tetralogía que ha dedicado al Cementerio de los Libros Olvidados, la cual inició con 'La sombra del viento', hace ya más de quince años. ¿Estaba ya en el principio la idea literaria de prolongarse en cuatro novelas?

Sí, es algo que siempre he explicado y que creo que ahora, completado ya el ciclo, se puede ver con claridad y disfrutar como experiencia de lectura caleidoscópica.

¿Es azar que los títulos aludan a fronteras metafísicas, 'El juego del ángel', 'El prisionero del cielo', 'El laberinto de los espíritus'...?

Forma parte de la música del lenguaje de este ciclo. Nada en una obra de creación es producto del azar.

¿Resulta doloroso despedirse de un relato con el que ha mantenido intimidad durante tres lustros?

No, en este caso resulta reconfortante al poder cerrar un ciclo que me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo exactamente del modo en que siempre lo había soñado.

¿Los libros -olvidados o presentes- viven su propia vida o intervienen de modo real en la de los seres humanos? Y en el caso de que intervengan, ¿de qué modo lo hacen?

La literatura, el lenguaje y el pensamiento son, si nos atrevemos, una de las grandes aventuras y placeres que podemos vivir en nuestra breve estancia en este planeta. Los libros, como la música o el conocimiento, hacen de nuestra vida una experiencia infinitamente más rica, compleja y placentera si abrimos las puertas de nuestro cerebro.

Sus primeras obras fueron destinadas a un público juvenil. ¿Cuál fue el impulso para cambiar de registro?

Fue más una decisión de centrarme a partir de cierto punto en el tipo de narrativa que creía era la mía. Mis inicios en la literatura juvenil, que tanto me permitieron aprender y experimentar, eran un periodo de maduración y de evolución hasta encontrar el camino que me parecía debía seguir.

Alguna vez ha dicho que escribe ateniéndose a una especie de proceso cinematográfico. ¿Nos lo puede explicar?

Fue simplemente una metáfora quizás poco afortunada que empleé. Escribir un libro y hacer una película no tienen nada que ver. Una película es algo que se hace entre docenas o cientos de personas. Una novela es una creación de un solo autor.

Sin embargo, se ha negado rotundamente a que existiera una adaptación cinematográfica de 'La sombra del viento'... Dicho sea humorísticamente, ¿no debería existir reciprocidad?

No veo por qué. No creo que sea obligatorio que todo se convierta en película o serie de televisión. Me parece algo tan absurdo como pretender que todas las películas o series de televisión se tengan que transformar en libros y que sus creadores tengan que estar constantemente dando explicaciones de por qué 'se niegan' a transformar, digamos, 'Breaking Bad', en una novela...

Tras obtener el Premio Edebé, por 'El príncipe de la niebla', empleó el dinero del galardón en trasladarse a Estados Unidos. ¿La experiencia se ajustó al ideal que presuntamente hubiera tenido? Y ya introducidos en esa geografía, una cuestión inevitable estos días, ¿Donald Trump terminará con los mejores sueños de Hollywood?

Las experiencias reales nunca se ajustan a los ideales de juventud, lo cual nos salva del aburrimiento y nos permite aprender. Y en lo que se refiere al presente, lo que menos me preocupa en el panorama actual son los sueños de Hollywood, sino cosas mucho más tangibles como el estado de derecho.

Finalmente y tirando para casa, ¿ha mantenido relaciones anteriores con Asturias y sus lectores de aquí? ¿Qué sensación ofrece Asturias a sus ojos?

Mis relaciones con Asturias son las de un visitante ocasional enamorado de su luz y de su fisonomía. No es por hacerles la pelota, pero creo que tienen ustedes la tierra más bonita de España. Cuídenla.