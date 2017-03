«El fanatismo, la intolerancia y la violencia no tienen nada que ver con la religión»

Licenciado en Filología Clásica, en Estudios Eclesiásticos y en Filosofía, Víctor Márquez Pailos (Gijón, 1968), exprior del monasterio de Silos, también fue en la misma abadía desde limpiador de hospedería a ayudante de cocina. Un sabio de honda humildad. El viernes, convocado por el Aula de Cultura de EL COMERCIO, presentará en el Ateneo Jovellanos su último libro, 'Pequeño tratado de imperfección'.

¿Por qué ha dejado Silos?

Ahora mismo estoy en el hospital de Canto Blanco de Madrid sirviendo como capellán. Respondiendo a la pregunta, el primer motivo puede ser que haya llegado al ecuador de mi vida. Y el conflicto que he vivido los últimos años por lo que supone la vida monástica de separación del mundo, aunque tenga asimismo su parte positiva. Pero esta separación es solo la diástole de un latido y se corre el riesgo de perder contacto con la realidad. He querido hacerla complementaria con la sístole, yendo en particular al encuentro de los pobres.

Un eje del libro gira alrededor de la idea de que «la contraseña de la felicidad» no está en nuestro poder. ¿Podría explicarlo?

Vivimos una época muy individualista en la que predomina el consumo y el mercado, prevaleciendo el derecho a la felicidad individual sobre el ideal de la felicidad colectiva. España es uno de los países donde hay mayor desigualdad. Pero algunos seguimos soñando con la felicidad común. La verdad es que, en este mundo globalizado, cada vez dependemos más unos de otros. Creo que está creciendo esta conciencia, aunque solo sea, por ahora, una modesta teoría interpretativa. Todos disponemos de una puerta a la felicidad cuya llave o contraseña, sin embargo, la tienen los otros. Y cada uno de nosotros, a su vez, la de los demás. Todos necesitamos de los demás para ser felices. Esto es, por cierto, algo inaceptable para quienes creen que la felicidad es un derecho del individuo y no una tarea, un deber de todos para con cada uno.

Una frase del libro: «Son más los que amasan el pan del querer que los sembradores de cizaña». A la vista de la historia humana y de la violencia como partera de la historia, ¿los sembradores de cizaña, siendo menos, son más poderosos?

Habría que hacer una observación al respecto. Pese a que nuestra percepción es bien otra, la historia demuestra que estamos viviendo en el mundo más pacífico de cuantos se han conocido, con los menores índices de violencia y criminalidad jamás habidos.

En el capítulo de 'La buena letra' se aboga en favor de mujeres presbíteras. ¿La Iglesia ha sido y es demasiado patriarcal?

Desde la más remota antigüedad ha estado presente el patriarcado. La Iglesia no ha sido más patriarcal que la sociedad del tiempo. Lo que es cierto es que las iglesias son conservadoras porque han de cuidar del tesoro de la tradición y transmitir una fe. El reto es que la tradición no sea una antigualla y responda al hombre de hoy, a sus inquietudes y necesidades. Las presbíteras llegarán, aunque no de la mano del poder. Cristo eligió solo hombres como apóstoles, es un hecho. Y, como tal, es norma para la Iglesia, pero las normas, en la Iglesia, no están solo para ser cumplidas sin más. Están también para ser pensadas a fondo por cada nueva generación. La fe es teología, reflexión serena sobre las palabras y la vida del Dios revelado en Jesús. En realidad, las mujeres siempre han mandado mucho en las iglesias, al igual que en las familias, por más que su autoridad profunda no sea tan visible. Pero el ministerio ordenado es un servicio, no una forma visible de poder, aunque así haya sido entendido durante siglos.

Escribe contra la Europa que rechaza a los desheredados del mundo, inmigrantes y refugiados. Pero, ¿no hay quien repudia la integración de los extranjeros, precisamente, en defensa de los valores cristianos?

Las raíces cristianas son complejas y España, además, es una cuna de culturas con raíces judías e islámicas. El fanatismo, la intolerancia y la violencia no tienen absolutamente nada que ver con la religión y sus valores. Se relacionan, más bien, con personas de educación emocional y moral deficiente que siguen unas instrucciones de uso. Las personas sin educación son fácilmente adiestrables. Los terroristas del ISIS ni respetan las normas de la guerra, cuanto menos los valores de la paz.

Se interroga: «¿Ama Dios el sufrimiento?». Contemplado desde diferente perspectiva: ¿Qué sentido se le puede dar al sufrimiento de los inocentes?

El sufrimiento de los inocentes es un sinsentido total. Pero los cristianos creemos que Cristo, con su vida, muerte y resurrección, siendo una víctima inocente, vino a decirnos que el sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra es la del Dios que le resucita. Ese es el mensaje que nos trajo.