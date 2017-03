Trilogía revolucionaria

La Asturias revolucionaria de 1934 se hace cómic en 'La balada del norte' (Astiberri), la novela gráfica del asturiano Alfonso Zapico (Blimea, 1981), cuyo tomo número 2 llega el 28 de abril a las librerías y cuyas 30 primeras páginas están ya disponibles online. Se desarrolla en el Oviedo de 1934, con la ciudad envuelta en el caos. A ella regresa enfermo desde Madrid Tristán Valdivia, y en ella ve cómo el silencio se rompe por la dinamita de los mineros. Es la segunda parte de una trilogía que se completará en 2019. Entonces llegará el desenlace. «La primera parte la publicamos en 2015, hemos tardado un par de años en hacer el libro 2, porque no he podido dedicarme a tiempo completo al cómic. De hecho 'La balada del norte' iban a ser dos libros, y se suponía que en éste llegaba el desenlace de la historia, pero al final no he tenido espacio suficiente para poder contar todo lo que quería y será una trilogía», explica Alfonso Zapico, para quien esta segunda entrega ha sido más fácil de afrontar que la primera. La razón es sencilla: «Los personajes y los escenarios ya estaban construidos, y además el guion ya lo tengo desde el principio». Más complicada ha sido la labor documental, de búsqueda de lugares y de imágenes para ambientar su aventura. «Quería vestir bien todas las viñetas para que el libro, que no deja de ser una novela, fuera creíble».

El lector de la primera parte se adentró en cómo era la Asturias de los años 30 y el ambiente de la II República. Se metió de lleno en «una atmósfera política irrespirable» y una «Europa que se desmoronaba». En el tomo 2 llega octubre de 1934. «Es Revolución de principio a final, con una narrativa frenética, donde los personajes y las viñetas cambian muy rápido. El lector encontrará a veces un poco caótica la sucesión de hechos y personajes que aparecen, pero ¿hay algo más caótico que una revolución?», dice Zapico, que subraya que lo que busca -y cree conseguir- es enganchar al público de la primera a la última página.

Es un tema complejo. No es fácil encontrar la poesía en tiempos convulsos. Pero el ilustrador encuentra la belleza en medio del odio, porque la suya no es una historia de guerra al uso. «La Revolución de Asturias de 1934 es compleja y contradictoria, tiene muchas aristas y se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Yo no soy historiador, y no quise aproximarme a este hecho desde una posición académica. Yo soy un autor de novelas dibujadas, y lo que me interesa no está en los libros de Historia», señala. Se afana en contar «los hechos cotidianos, las vidas ordinarias de los personajes comunes, las conversaciones, las vivencias y sueños, a veces imposibles», de los que no aparecen ni en los libros ni en los hoy ya amarillentos titulares de prensa. «Es a través de estos personajes anónimos como soy capaz de viajar durante 250 páginas por un escenario tan denso como es la Asturias de 1934. No hay nada épico en 'La balada del norte', no es una historia sobre guerra», describe.

La segunda entrega de su novela gráfica llega en tiempos también confusos para el cómic y la novela gráfica. «Su situación no es tan frágil como para morirse, pero tampoco tan boyante como para intentar una triatlón», bromea. Pero lo más importante, a su juicio, es que el cómic español, pese a la crisis editorial, mantiene el tipo. «Resiste, sigue ahí, ocupa cada vez más espacios culturales, llega cada vez a más lectores y sigue derribando prejuicios del pasado». Aún queda trabajo y algunas batallas pendientes, «como la eterna mejora de la remuneración de los autores o una mayor integración del cómic como material educativo en las aulas», pero Zapico cree que hay razones para ser optimistas.

Además del optimismo, a él le acompaña éxito. Premio Nacional del Cómic en 2012 por 'Dublinés', Zapico ha firmado otras obras como 'La ruta de Joyce', 'El otro mar' y 'Café Budapest'.