Fallece Salvador Pániker, el filósofo que concilió la ciencia y la mística oriental

Si todavía hoy podría considerarse una rara avis dentro delpaisaje intelectual español, cabe imaginar cuánta sería su singularidad en aquellos viejos tiempos de principios de los 70, tratando de establecer puentes filosóficos entre 'Cibernética y budismo Zen', que ese fue uno de los títulos que ha legado para la posteridad Salvador Pániker, nacido en 1927 y fallecido anteayer en la misma ciudad donde vino al mundo, Barcelona.

Hijo de madre catalana y de padre indio, esa mezcla de sangres también se hizo manifiesta en su obra, que asimismo respondía a una formación académica que le llevó hacia la ingeniería al tiempo que exploraba la filosofía colindante con la mística oriental. A modo de ejemplo, 'Filosofía y mística' (1992). En otros terrenos, 'La dificultad de ser español' (1979), esa constatación histórica recurrente que abordó del modo sensible y perspicaz que caracterizaron sus páginas.

Pero para las gentes de la generación que frisa la edad de la jubilación, hubo un par de libros de Salvador Pániker que se convirtieron en legendarios. 'Conversaciones en Cataluña' (1966) y 'Conversaciones en Madrid' (1969). Habría que recordar que en esos calendarios de referencia, encontrar un oasis cultural no resultaba sencillo. Vivíamos en la España de las líneas editoriales de ordeno y mando. Y contra todo pronóstico, el pensador barcelonés, además de fundar la Editorial Kairós, en 1964, que contenía un catálogo muy heterodoxo, sacó a la luz aquel par de volúmenes que fueron como una luz de la libertad en una sociedad sombría. Eran entrevistas realizadas con gentes cercanas al régimen franquista que intuían que más tarde o más temprano se volverían a abrir las alamedas, y también con algunos de aquellos otros que de modo inevitablemente solapado ya se oponían a la dictadura. Entrevistas de una riqueza literaria magnífica, que podrían señalarse a la manera de precursoras de la transición democrática que todavía se demoraría. Las ilustraciones fotográficas de Xavier Miserachs, verdaderos cuadros psicológicos, terminaban por urdir un mosaico modélico del género periodístico. Allí expusieron sus puntos de vista desde Josep Pla a Cela, Berlanga, Ana María Matute, Aranguren, Núria Espert, Tápies, Buero Vallejo, Tierno Galván, Tamames, Dalí o los ministros López Rodó y Manuel Fraga.

Pániker podría definirse, ante todo, como un pensador. Siempre que asumamos ciertos postulados. Así el que recogemos de 'Primer testamento': «Toda mi vida he necesitado teoría. Porque toda teoría conducida hasta su límite es experiencia. Y viceversa. Cuando escucho a alguien que dice 'eso es pura teoría, y a mí lo que me importa es la práctica', recojo los trastos y me largo». Ha muerto dejando inédito su último libro, 'Adiós a casi todo'. Tal vez era el momento de despedirse de este tiempo tan pragmático y tan poco dado a las reflexiones imprescindibles.