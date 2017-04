«El mal siempre resulta algo muy atractivo»

Poeta que ha obtenido el Premio de la Feria del Libro de Madrid, por 'La paz definitiva de la nada', expresidente de la Asociación de Escritores de Asturias, Javier Lasheras (Don Benito, Badajoz, 1963) hace tiempo que también le ha tomado el pulso a la mejor narrativa, lo que le ha hecho merecedor del LXIII Premio de Novela Ateneo Ciudad de Valladolid, concedido a 'Las mujeres de la calle Luna', que hoy presenta en Oviedo, en la Biblioteca Pérez de Ayala, acompañado por su colega Jorge Ordaz (19 horas).

Han transcurrido trece años desde su primera novela, 'El amor inútil', en la que quizá estaba más presente la primera persona del singular que en 'Las mujeres de la calle Luna', donde los personajes caminan por cuenta propia. ¿Ha existido esa evolución en su narrativa?

Desde luego, los años no me han pasado en balde. En mi anterior novela creo que la primera persona se adecuaba bien a lo que quería contar y en 'Las mujeres de la calle Luna' resultaba más eficaz un narrador cuasi omnisciente. Cada novela requiere afinar bien quién va a contar los hechos. No obstante, pienso que los personajes caminan por «cuenta propia» en ambas novelas.Y en cuanto a la presencia de mi experiencia vital transferida a los personajes y sus peripecias, es inevitable: a veces es un diez por ciento y otras un ochenta o noventa por ciento.

El espacio de la trama se desenvuelve fundamentalmente en París. ¿Fueron muchos los paseos del autor por los escenarios de los acontecimientos?

No sé si fueron tanto como muchos, pero conozco casi todos los lugares y los itinerarios que aparecen en la novela. Además, siempre me ha encantado caminar y puedo hacerlo muy rápido a la vez que mantengo una buena conversación. Cuando paseo por una ciudad miro tanto el suelo como a la gente y los edificios. En esto del pasear me reconozco heredero del 'flâneur' de Baudelaire y de ese hombre de la multitud de Poe. En otra línea, también de Perec y de ese peatón de París de Léon-Paul Fargue.

¿Cómo empezó a concebir una idea literaria en la que se congregan el 'thriller', el arte -el robo del cuadro de Courbet, 'El origen del mundo', en el Museo de Orsay-, el yihadismo, la guerra de Angola e incluso las verdes praderas futbolísticas del París Saint-Germain?

Empecé robando el cuadro... Fui al museo de Orsay varias veces y planeé cómo podría sacarse un cuadro como 'El origen del mundo' de la sala en la que estaba expuesto. A partir de aquí, no tuve otro remedio que escribir un thriller. A ello le añadí otras piezas como las que usted señala porque me permitía crear conflictos entre distintos personajes. De aquí devienen una serie de digresiones que estimulan al lector para reflexionar sobre las relaciones entre la mirada y el deseo, el sexo y el pudor o las fronteras entre la realidad y la ficción.

Volviendo a 'El origen del mundo', la portada del libro es un pálido reflejo del cuadro original. ¿Por pudor o por derechos de autor?

Sinceramente creo que la ilustración de Didac Plá es todo un acierto. En primer lugar porque despierta la curiosidad del lector; en segundo porque transmite bien el alma de la novela. Más allá de los gustos, es una creación artística que reinterpreta sutilmente esa obra genial de la historia del arte contemporáneo que es el cuadro de Gustave Courbet.

¿El género de la novela negra explica mejor el mundo de hoy que los tratados sociólógicos o los ensayos filosóficos?

Lo que hace la novela negra, y la literatura en general, es contar ficciones de la mejor manera posible con el fin de desvelar realidades y verdades. Que luego una novela o un poema, al igual que un ensayo, logren explicar mejor o peor el mundo de hoy, dependerá de la propuesta de cada autor. No son lo mismo Fukuyama, Bordieu, Bauman o Pinker ni iguales Lehane, Houelbecq, Amis o Mankell.

¿Se sintió más cómodo en la descripción de las fuerzas del orden, por así decir -inolvidables la teniente Isabelle Millet y el comisario Oracio Danglade-, o en la de los delincuentes?

El mal siempre resulta algo muy atractivo, pero fíjese que las fuerzas del orden, como usted las denomina, son dos fuerzas, dos personajes en desorden. Soy el padre de todos ellos y ahora mismo me iría con cualquiera de ellos a tomarme un café. Ahora bien, si tuviera que tomar algo más no lo dudaría: me iría con Isabelle Millet o con Jan Saloni. Juntos sería una noche desastrosa.

Hay profundas reflexiones acerca de la realidad y la ficción. ¿Cuánto tienen cada una de ellas de la otra?

Inevitablemente construimos nuestras vidas entreverando la una con la otra. El problema viene cuando interpretamos el mundo y las personas que nos rodean a la luz de nuestros prejuicios y mitos. Dependemos de nuestra percepción y memoria para no engañarnos y de la capacidad de razonar para no dejarnos llevar por la ficción, sino servirnos de ella. Pero, en fin, como ya dijo hace mucho tiempo Baudrillard, la realidad ha muerto. No tenemos más que ver la sarta de mentiras, de hechos alternativos o la supuesta importancia de las redes, los «sálvame» y el fútbol.

Por concluir con una meditación de otro personaje singular de la novela, Jan Saloni: ¿Los seres humanos se subdividen entre buenos, malos e hijos de puta, tal como opina Saloni?

Me encantaría decir que no, pero probablemente la Historia me desmentiría. No sé. Desde luego, en lo que a mí respecta, yo tiendo a ser menos categórico y más optimista que Jan Saloni.