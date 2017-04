Las memorias musicales de toda una ciudad

Toda una vida dedicada a la comunicación y a la difusión de la música desde los micrófonos de una emisora o como su propio autor afirmó: «Transmitiendo el don de emocionar a los demás». Eso evoca el libro de Daniel Rodríguez 'No puedo vivir sin ti', editado por Trabe con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y Funerarias Gijonesas, que ayer se presentó en el salón de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI). El carisma de una de las voces más populares de la radio gijonesa hizo que se quedase pequeño el local, un lleno que le sirvió al locutor para agradecer la concurrencia en sus palabras de saludo: «Esto empieza bien, recuerda a los llenos de los Stones». Entre el numeroso público, compañeros de oficio y de camino en las cinco largas décadas recorridas en estas memorias, amigos, seguidores y representantes del ámbito político como la alcaldesa Carmen Moriyón, el senador de Foro Isidro Martínez Oblanca, el concejal de Festejos Jesús Martínez Salvador o el portavoz socialista en el consistorio, José María Pérez; por parte de Funerarias Gijonesas estaban Javier Fano, Luis Quince, Tino Fano y José Antonio Martínez, entre otros. En las primeras filas, también el director del diario EL COMERCIO, Marcelino Gutiérrez, y el presidente de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios, entre muchos otros.

«Tú me has de noche...abandonado como a un niño», comenzó entonando el autor, guitarra en mano, para pasar a contar los motivos que lo llevaron a buscar la música por otro lado. «Me di cuenta de que esto (cantar) no era lo mío», y fue entonces cuando descubrió que 'lo suyo' era difundir la música: primero en salas como el 007, Play Boy, El Oasis o el Jardín, posteriormente a través de la FM Radio Gijón, ahora COPE. «Una compañera de los medios hablaba hoy de mí como periodista y no lo soy, sería como llamar médico a un curandero: yo simplemente me he dedicado a comunicar», manifestó antes de dar paso a la proyección de un sabroso audiovisual en el que se resumían una parte significativa de los recuerdos personales y musicales narrados en el libro.

Tras el video tocaba formalizar el acto y con Daniel Rodríguez subió al estrado el cantautor Jerónimo Granda. El músico recreó algunos de los hits sentimentales aludidos en el volumen y, con ellos, dos de sus propias creaciones, la última dedicada a las peripecias judiciales de Urdangarin. «Esta deber ser la única tuya que no recojo en el libro», bromeó Rodríguez. 'No puedo vivir sin ti' no sólo recoge las memorias de este comunicador de la radio gijonesa nacido en Moreda, es también una minuciosa crónica de la música del último medio siglo y de los artistas que trajeron sus directos a nuestra ciudad, desde Albano, Víctor Manuel o Massiel hasta Tina Turner, los Rolling Stones o Bruce Spingsteen. Un ameno reportaje sentimental de toda una vida dedicada a compartir una pasión y cuyos beneficios irán destinados integramente a la Cocina Económica. Por si había alguna duda a la hora de comprarlo.