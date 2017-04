La furia del madreñero

En la cárcel de Oviedo había hombres que habían matado a dos, a tres, a cuatro personas. Hombres que lo habían hecho con sus propias manos, sin miramientos; que se abalanzarían contra él sin el menor remordimiento dispuestos a destrozarle. Sin embargo, el alguacil era un hombre valiente. No había sentido nunca miedo hasta ahora -es verano del año 10: el sol hace arder la cúpula de la prisión y el bochorno se adueña del ambiente dentro y fuera de la penitenciaría-, al abrir la puerta de la celda de seguridad donde, desde hacía pocos meses, se alojaba Severino Peón. Nadie lo diría al ver al preso. Tranquilo, pausado, hasta amable a veces, Severino solo solía quejarse de que las autoridades de la prisión no le permitieran tener las herramientas necesarias para seguir desarrollando la actividad que toda su vida había hecho: moldear madreñas. Pero aquel hombre, cualquiera que hubiera leído los papeles ese año lo sabía, era imprevisible, peligroso; el protagonista de uno de los crímenes más horribles de la década. El alguacil abrió la puerta. Del interior de la celda, cubierta desde el suelo hasta el techo de excrementos que el preso se había afanado en ir extendiendo por todas las paredes, surgió un olor nauseabundo y, sobre el jergón, vieron a Severino dormir abrazado a un pájaro. O lo que quedaba de él.

Ese había el primer desvío que le habían apreciado. De Severino Peón, natural de Bernueces, siempre se había sabido que no estaba bien porque desde crío, a mediados del siglo anterior, había disfrutado torturando a cualquier animal que llegase a sus manos. Ratones, pájaros, perros, gatos, tanto daba; mala cosa para cualquiera, pero más en una familia que vivía del ganado. Se casó, nadie se pudo explicar cómo, y el conocer mujer tampoco le curó. Le llevaron al manicomio. Primero al de Oviedo, en el que no supieron tratarle; después al de Valladolid. Allá por el año nueve lo mandaron de vuelta a casa: los enfermeros afirmaban que ya estaba mejor, que sus conversaciones eran cada vez más coherentes y que su presencia en una casa de locos ya no tenía sentido, así que allá que se volvió Severino a Bernueces, ya viudo y espléndido, con la sonrisa vacía de alma iluminándole la cara y la reticencia familiar.

¿Qué se podía hacer? Nada. Acaso vigilarle las 24 horas, y así lo dispusieron. Serafín Vigil, un hombretón de 26 años, grande como un monumento y con brazos que podrían aplacar cualquier desvío del loco, fue el encargado de hacerlo y, ciertamente, los primeros meses no fueron mal. Severino volvió a tallar madreñas, dejó de prestar atención a los animales y apenas si manifestaba, de cuando en cuando, su locura con alguna conversación incoherente que en la casa de la Quintana todos sabían perdonar. Hasta que ocurrió todo.

Fue el ocho de abril, un día que hacía sol, bajo la panera de casa. Aquella mañana, Severino se levantó con ganas de tallar y su vigilante le permitió hacerlo. Era un gusto verle así, relajado, haciendo algo productivo, por fin. Fulgencio del Castro, un vecino de la quinta de Severino, se aproximó a verle y rio con las carantoñas que, sentado sobre la pértiga de un carro, Serafín le hacía al nieto del madreñero, de apenas veinte meses de edad. Nada hacía presagiar una tragedia y, sin embargo, dos días más tarde todos fueron los protagonistas del titular más destacado de EL COMERCIO. Ocurrió que, llegados a cierto punto, Severino comenzó a decir frases inconexas de nuevo y Serafín y Fulgencio le conminaron a seguir trabajando con las madreñas, lo único que parecía relajarle y que aceptó de buen grado, incluso pidiendo ayuda a Serafín para que le sujetase un trozo de madera. «El guarda», leemos en el reportaje, «acudió inmediatamente, respondiendo al llamamiento, y colocó su mano izquierda sobre el pedazo de madera que se le indicaba. Sobre el brazo derecho tenía al nieto del madreñero». Severino levantó el hacha y se paró el tiempo en un golpe blando, en un crujir de un cráneo, en un grito sordo. El madreñero, izando con todas sus fuerzas el hacha, se la descargó sobre la cabeza a Serafín y allí, en una mañana de abril en Bernueces, cayeron, entre un chorro mezcla de sangre y de líquido encefálico, el gigante muerto y el niño que llevaba en brazos.

El episodio fue de lo más dantesco que jamás hubiera visto Alfredo Pico, a la sazón médico forense de cabecera en Gijón. Cuando llegó el doctor, acompañando al Juzgado de Instrucción, solo pudo certificar la muerte de Serafín y, quizás, curar de los rasguños que tan tremenda caída hubiera podido causarle al bebé; el loco, ya desarmado, descansaba tranquilamente sobre su tronco de trabajo, a escasos metros de una escena del crimen que parecía no impresionarle. Fue cosa de dos vecinas, Virginia Rodríguez y Casimira Suárez, que Severino fuera despojado del hacha, por lo que pudiera ocurrir. «¡Trae el hacha, Severino!», contaron que gritaban las mujeres, desesperadas y plantando cara al loco, sin éxito. «Virginia logró darle alcance sujetándole fuertemente por los brazos», narra EL COMERCIO dando cuenta de la destacable valentía de las mujeres, «mientras Casimira, forcejeando violentamente, conseguía arrancarle el hacha a Severino, el cual pronunciaba confusas frases y daba grandes gritos incomprensibles».

Atado de pies y manos, al madreñero loco se lo llevaron las autoridades aquel mismo día, para no volver. Nunca sería sometido a juicio -¿cómo juzgar a quien no tiene sentido?-, pero sí acabó con sus huesos en la cárcel hasta que un juez dictó su traslado permanente a un manicomio que ya no debería abandonar jamás. Cuentan que, al intentar indagar sobre las razones que le habían llevado a cometer tan alevoso crimen, Severino solía recuperar la cordura, aunque fuera solo para colocar correctamente las palabras en una oración, vistas las circunstancias, pelopúntica. «Así van a saber», farfullaba, «que yo soy un valiente... un valiente.»