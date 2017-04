«Jovellanos fue un intelectual que no servía para gobernar»

Han pasado ya más de dos siglos desde su muerte, pero la vida de Jovellanos sigue alimentando páginas y páginas de historia. Las últimas las firma el catedrático sevillano Manuel Moreno Alonso que, aunque centran su atención más en su faceta de político, que en la de literato, jurista o pensador, acaba concluyendo que el prohombre de Gijón fue «un gran intelectual que no servía para gobernar».

«Era flojo en ese sentido», dice el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla y miembro de la International Napoleonic Society. Pero sobre todo fue, añade, «una víctima de las dos Españas», la que huía de la modernidad y la que rechazaba el conservadurismo. Y no solo sufrió ese castigo en vida, dice Moreno Alonso. «También tras su muerte, ya que a mediados del siglo XIX le quisieron convertir en punto de referencia del partido moderado, lo que consiguió que, con el tiempo, entrado ya el siglo XX, le rechazaran pensadores de otro signo, como el propio Ortega y Gasset, que llega a ningunearle en sus escritos».

Manuel Moreno Alonso titula su obra 'Jovellanos, la moderación en la política'. Y bajo esa identidad se esconde su verdadera columna. Y es que el que fuera en su día Ministro de Gracia y Justicia era, ante todo y sobre todo, dice su último biógrafo, «un hombre ecuánime y moderado». Algo más que notable en una España totalmente radicalizada como la que le tocó vivir a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Un contexto, por otro lado, que le permitió «defender la tradición y la modernidad a partes iguales». El volumen del historiador sevillano, que aparece incluido en la colección 'Biografías Políticas' de la Fundación Faes, será presentado en Gijon, el 27 de abril, precisamente en la que la casa natal de Jovellanos, en el museo que lleva su nombre. Entre sus muros contará Manuel Moreno cómo el ilustre gijonés que idolatra esta ciudad «es, pese a su notable interés, pese a sus múltiples facetas vitales, una personalidad lejana y poco conocida fuera de Asturias, más fuera de España». Y todo, advierte, por ese uso malintencionado de su legado pensador.

Pese a todo el autor sabe que Jovellanos fue «una figura clave de la cultura española». Una figura de la que ha desprendido la mayor parte de sus facetas ajenas a la política, para centrarse en esa que no le dio grandes frutos, pero que le sobrevivió históricamente. Cuando se menta a Jovellanos se habla, antes que nada de un político. «Eso es lo que aporta este libro frente a otros ya escritos. Que se centra en el legado político y no en los otros que dejó, que fueron muchos, porque realmente creo que Jovellanos no debió de parar un solo minuto en toda su vida. De otro modo no se entiende que le diera tiempo a hacer tantísimas cosas como hizo». Y en todas, dice el historiador sevillano, «se implicó de lleno porque fue un hombre comprometido», cuyo partido «no fue otro que el de la razón».

Para Moreno Alonso, Jovellanos, pese a no servir para gobernar, fue «un auténtico pensador político, que llegó a buscar con todas sus fuerzas caminos casi imposibles en una España convulsa y dividida».