«Las multitudes no solo me agobian, también me anulan»

Pelayo Fueyo (Oviedo, 1967), autor de más de una veintena de poemarios, se mete de lleno en un tema clásico, el de la máscara, con su nueva obra de al menos cuatro años de intensa dedicación: 'La máscara y el otro' (Eolas Ediciones). Lo presenta mañana a las 19 horas, en la librería Cervantes de Oviedo, con el apoyo del Aula de Cultura de EL COMERCIO. Vuelve a ser el que fue: muchos poetas en uno y una obra estética, planificada desde el rigor, donde su voz analítica y desmesurada, invadida por los clásicos franceses, italianos y alemanes, en detrimento de poetas ingleses o americanos, rompe cualquier posible etiqueta conceptual.

Muchos poetas han trabajado el tema clásico de la máscara. Gimferrer, en 1992, sostenía que la poesía era siempre «un juego de espejos, a través de los cuales el poeta revela y, al mismo tiempo, oculta su identidad».

Está bien; habría que recurrir a Lacan para que nos hablase de las «fases del espejo», como reconocimiento de la persona, y después asumirla como enigma -esto es mío-. Me voy a permitir citar mi definición imaginaria de la metáfora: «Es una máscara traslúcida a través de la cual se ve el referente de tal sublimación».

Para muchos de los 'novísimos', el 'yo' se muestra a través de una máscara, que, en ocasiones puede adoptar la apariencia de una figura histórica o un personaje literario, artístico o cinematográfico.

Esto responde a una ruptura con la poesía social antes, y posteriormente con la poesía de la experiencia. La riqueza cultural y mediática que aportaron los novísimos, cuyos 'modus vivendi' nada tiene que ver con ambas generaciones, explica ese juego, que, si no se modera, puede caer en la pedantería, por muy moderno que sea.

Pessoa dijo que «cada uno de nosotros es varios, es muchos, es una prolijidad de muchas especies, pensando y sintiendo de manera diferente». ¿Dónde está, según tal estética, el código vehicular?

Yo creo que Pessoa era un esquizotímico; o sea, una persona de complexión débil, frío emocionalmente, y con una gran capacidad de abstracción. Así, por tanto, la emoción es sostenida por la voz de los heterónimos, y la abstracción le aporta la confección de diferentes registros y arquetipos poéticos. La clave es: ¿por qué no se atrevió con otros heterónimos?

En 'El Quijote' se dice: «Yo sé quién soy» y Rimbaud llega a sentenciar «Yo es otro», cumbre de la mascarada. ¿Dónde la realidad en mitad de tantas explosiones del yo en todas direcciones?

El caballero andante desfasado, como el poeta inadaptado a sí mismo, tienen motivos para reafirmarse en un discurso paranoide justificado, en el primero, o aceptar, en el segundo, que la vida es una aventura, y la función del poeta crea, en los imaginarios, una proyección ideal en el 'otro'.

Gimferrer decía que la máscara, en contra de lo supuesto, ayuda a la aconfesionalidad .

Es una prueba de la inmensa cultura de Gimferrer. Esto le procura disfrazarse de diversos personajes, siempre que, aparte de su discurso, coincida en la estilística de los mismos, anécdotas aparte.

La vida, para muchos 'enmascarados', se convierte en avatar del texto, donde lecturas y libros son acontecimientos biográficos en sentido pleno.

Quizá se trate de un enmascaramiento que se usa de forma decorativa o lúdica, lejana al compromiso del autor que, sin embargo, ha hecho biografía de su vida. Además puede ser un indicio de un sentimiento de inferioridad.

El camino surrealista, la voz delirada, las imágenes drásticas o en cascada... ¿Llega a hablar usted de sí mismo por analogía?

Más que surrealista me considero simbolista, aunque a veces utilizo alegorías. Sí es cierto que me oculto en lo que poetizo: depende de la función que requiere el poema, me convierto en un arquetipo que se transfigura en cada representación.

Por instantes, el abanico de personajes que usted muestra, no se limita a ser fuente de imágenes o elemento desencadenador de los poemas, sino también un modelo desde el punto de vista formal. ¿Tal vez también moral?

En la sección que lleva el mismo título ('La máscara y el otro') se desenmascaran a determinados prototipos sociales por un proceso de dramatización, mediante la cual ellos desvelan gestos y actitudes codificadas, sin eludir elementos estéticos. He aquí una respuesta ética a una presunta pregunta que se puede hacer el 'otro' -que podemos ser todos-, y que, en estado natural, puede comunicar con el desenmascarado.

Gimferrer marcaba los tiempos de este tipo de artificio o lenguaje: «Hay un paso de hablar como personaje literario a tratar de hablar como yo, en primera persona. Ello conlleva arribar a una poesía que podría llamarse del yo esencial». Una poesía filosófica, del mundo interior, aún a través de los otros...

Ante el juego de enmascarar el sujeto poético, aunque resulte productivo, lo que conforma una persona en el fondo, que además es cultivada, es mucho más amplia, puesto que da paso a una reflexión autorreferencial y una visión del mundo estructurada, de tal manera que no elude la expresión de sentimientos.

Finalmente, Michaux, el gran surrealista francés, decía que 'el yo es un movimiento entre el gentío' y Baudelaire sentenció lo de que «gozar de la muchedumbre es un arte».

Mi caso es el contrario. Sufro de agorafobia; las multitudes no sólo me agobian, sino que me anulan. Yo comprendo que tanto Michaux como Baudelaire se sentían muy íntegros y altaneros cuando caminaban entre la gente, quizás porque tenían una visión de sí mismos como seres superiores, acaso 'mitos'.