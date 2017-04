¿Un genio grillado?

Afirmaba Rubén Darío sobre el maldito, dandi y mártir alejado de la mesnada borreguil, Alejandro Sawa: «Siempre vivió en leyenda». Emilio Arnao (Palma de Mallorca, 1966), licenciado en Filología Hispánica, profesor de instituto en su tierra natal, parece haber ocupado el lugar dejado por Montero Glez en la Corte: una prosa de exquisita joyería verbal, de francotirador del adjetivo, de verbo luminoso y exhausto, de frases como lingotes de oro que Raúl del Pozo y Luis María Ansón no dejan de aplaudirle, aunque él prefiere que lo hagan los camareros. Su poética la tiene clara: «Desde Quevedo no ha habido otro escritor más importante en prosa castellana que Francisco Umbral». Su obsesión literaria la confiesa sin mayores traumas: «Padezco de obsesión compulsiva -que es un trastorno psiquiátrico- hacia la escritura. Mis médicos ya me la han dictaminado. Estoy enfermo de escritura». Obseso textual pleno.

Un amigo letraherido, Juan Antonio Tirado, alto mando en Radio Televisión Española, me lo decía hace meses: «¡Tienes que leerlo! ¡Es el último quinqui vestido por Pierre Cardin: puro hacedor de estilos!». Recomiendo su trilogía de biografías desopilantes: 'Umbral o el contradiós' (Francisco Umbral), 'La prosa canalla' (Raúl del Pozo) y 'Un dandy maldito' (Luis Antonio de Villena). Reivindica «verse escribir», el consejo que le dio Umbral, la constitución del personaje literario y, por supuesto, la belleza del adjetivo, del arcaísmo, del joyón parisino que es ascua y roca y seña, evitando lo más posible una prosa plana. El trío menor de terroristas adjetivales en prensa han sido: José Luis Alvite, Montero Glez y Emilio Arnao. Ansón piropeaba este tipo de escritura de la escarcha y el acero, del látigo que sacude cerebro y sentimiento, de la sintaxis fracturada y la metáfora atávica, del pensamiento liminar y la adjetivación pedernal, del largo poema a brochazos sobre la madre muerta, desbravado y atónito, que es su última novela: 'La escritura negra de los lirios' (Ministerium I). Tiene también biografías sobre Genet y Vallejo. Ha escrito de él Román Piña: «Machaca la oscuridad a golpe de libros». Poemarios, cuentos, narrativa larga... pero de verdad merece la pena hacer cata en sus biografías, por cuanto habla entre ellas de sí mismo, en ese camuflaje mitómano donde todo es incendio y un poco droga, arrebato.

Es un proscrito: le echan de los periódicos y confiesa no ganar un céntimo con los libros. Es el escritor sin público (Gómez de la Serna) que no está dispuesto a bajar escalones e incita al lector al esfuerzo. Estetizar la columna, forzar la ironía, bajo la tronera de una prosa convulsa, preciosismo y literaturización constante del lenguaje: un relámpago de miedo o fuego. Tiene, según Ansón, la luz del viejo Salinas. Raúl del Pozo lo ha visto sin ojeras: «Arnao es un monstruo -en el sentido de prodigio-, el monstruo de los ingenios. Escribe más que El Tostado, más que Lope, más que nadie en el mundo. Es un surtidor de palabras, un pozo de tinta, quizás sea un genio o un grillado que vive en Mallorca». ¿Por qué no ambos?