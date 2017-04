Francisco G. Orejas: «Con esta obra invito al lector a estudiar otros textos»

'El calcetín de Hegel' (Ediciones Trabe) es «una amalgama de textos narrativos realistas y de ficción de procedencia muy diversa», cuyo único nexo común es el autor que los ha escrito. Con su última obra, Francisco G. Orejas (Mieres, 1957) no ha querido presentar un libro de memorias, sino compartir con el lector aspectos concretos de la historia de la filosofía, del país, cuestiones literarias o artísticas. «En esta obra hay muchas lecturas acumuladas; pretendo exponer unos hechos concretos que la gente puede conocer, por lo que cabría una discusión posterior, o no, por lo que les serviriría para aprender y trabajar a posteriori», explica el autor. Un viaje iniciático propone Orejas con 'El calcetín de Hegel, en donde hay un total de cuarenta y cinco textos. «Lo deseado por cualquier escritor que ve su obra publicada es que esta capte al lector, pero aquí, además, lo que busco es que lo que lea le estimule a profundizar el tema, leyendo o estudiando otros textos», explica, y aclara que no es necesario llegar a sus páginas con las lecciones históricas o filosóficas sabidas.

Los textos recogidos, escritos durante los últimos años, no atienden a otra cosa que a estímulos e impulsos. «Hay desde cosas concretas que me ocurrieron a mí y que aquí trato de modo literario a relatos de ficción que he ido acumulando», explica, porque precisamente esta es una de las señas de identidad de 'El calcetín de Hegel', que los textos no fueron concebidos para dar forma a una publicación, sino todo lo contrario: «Un día fui consciente de todos lo escrito que tenía acumulado en un cajón y se lo presenté a la editorial».

Entre Marx y Aquiles y desde Mieres al hotel Habana Riviera, en el amplio abanico que trata Francisco G. Orejas cabe también el humor. «No practico el sarcamo, pero sí que hay ironía», confirma el autor, licenciado en Periodismo y doctor en Filología Hispánica, que ayer presentó la obra en la Librería La Pilarica de su Mieres natal. El libro, para cuyo título general escogió el de uno de los relatos porque «hace dudar de lo que te puedes encontrar al abrirlo», se presentará el jueves por la tarde en la Librería La Buena Letra de Gijón.