«En el terror también puede haber ternura»

Acaba de subir al palmarés de la Asociación de Escritores Noveles logrando el I Premio Juan José Plans de Novela creado en recuerdo del escritor fallecido, pero Javier Sachez García ya tiene una notable experiencia literaria. 'El quinto punto cardinal', título que le ha dado el galardón y que le asociará para siempre con el legado del recordado autor gijonés, será el décimo que ponga en las librerías una vez sea editado por Círculo Rojo (patrocinador del premio). Le preceden dos poemarios y otras siete novelas. Alguna más esperando aún en el cajón y varias premiadas como esta, que, según la portavoz del jurado, María de Álvaro, jefa de edición de EL COMERCIO, «le hubiera gustado y mucho a Juan José Plans». Descrita como una obra «de atmósfera inquietante» en la que el miedo soporta su columna vertebral, pero en la que el entramado es más psicológico que físico, 'El quinto elemento' es, según quienes la auparon al premio, «una novela muy bien escrita, que te atrapa desde la primera frase con una combinación de ternura, humor y tensión que llega ciertamente a provocar terror».

'El quinto punto cardinal', un título un tanto peculiar. ¿Encuentran sus personajes vida más allá del Norte?

En realidad, sí. La protagonista es una niña de ocho años a la que no le gusta la realidad. No sabe vivir en ella y busca un lugar paralelo. Es ella la que crea ese territorio que no existe más que en su mundo, en el que aprende a vivir.

Parece un mapa muy simbólico.

Lo es. La novela está llena de simbología y de emociones. En realidad, trata de la incomunicación. Como casi todas mis novelas. Ese es un tema que me obsesiona, como también la relación entre padres e hijos o la responsabilidad.

Y eso es lo que plantea aquí, la relación de un padre y una hija. ¿Pero quién es el verdadero personaje central? Al jurado le pareció que el padre. Usted da a entender que la hija.

Es que cada historia es de quien la lee. Los libros pertenecen a quienes los disfrutan leyéndolos. Y sí, probablemente, para algunos el padre, por ser más realista que la niña, sea el protagonista. Para otros lo será la hija, que es como más quijotesca, frente al Sancho con el que podemos relacionar al personaje adulto.

¿Qué cuenta su novela?

Es la historia de esa familia, integrada por padre e hija, que se ve obligada a abandonar la vida que conocen e irse a un lugar nuevo, donde toda su historia vuelve a empezar.

El jurado habla de que el terror que provoca es emocional.

Sí, están en lo cierto. La niña vive una soledad muy evidente, que la obliga a comunicarse consigo misma y esa relación es verdaderamente terrorífica. Tiene una amiga invisible que al final no lo es tanto.

Acaba de desvelar una parte importante de la trama.

Sí, y no quiero mostrar más. Es importante entrar en la historia con cierta dosis de ingenuidad. Como lo es saber que en el terror también puede haber ternura. La historia está enmarcada en una atmósfera difusa, en la que los sentimientos tienen un importante papel.

El premio asturiano le llega casi a la vez que otro. ¿Es también por una novela de terror?

En cierto modo también hay terror en ella, porque trata el tema del mal de Alzheimer. Se titula 'Manual de pérdidas' y me dieron por ella la semana pasada en Canarias el Premio de Novela Pancho Guerra.

¿Qué narra?

Es la historia de un profesor de historia que se sabe enfermo de ese mal. Como ve que su memoria va a ir desapareciendo poco a poco decide recorrer España cargado con los libros que le han ido dejando a lo largo de su vida. La misión es devolvérselos a todos sus propietarios. Es un viaje de despedida y de gratitud.

Premiado, editado, pero no escritor profesional.

Pues no. Realmente vivo de otra cosa. Trabajo en una oficina de atención a mujeres.

Ese lugar sí que debe dar para más de una novela.

Pues sí. Y algo he escrito. La desigualdad es una lacra contra la que hay que luchar.